Yeni evlenecek çiftlerin masrafları el yakıyor

-Hamza Acar ile röportaj

-Nikah kıyımından görüntüler

-Mehmet Yılmaz ile röportaj

-Dış çekimden görüntüler

-Düğünden takı merasimi görüntüleri



( ADANA -ÖZEL-HD)- Kiralık bir evde oturacak olan çiftlerin evlilik masrafları 80 bin ile 110 bin TL arasında değişirken, ev almak isteyen çiftlerin ise masrafları 250 bin TL’ye kadar çıktı ADANA



- . Kız isteme ile başlayan serüven, nişan, kına gecesi, düğün ile sonlanıyor. Kirada ya da ailesiyle yaşayacak olanların masrafları 80 bin ile 110 bin lira arasında değişirken, ev satın alanların masrafları daha da yüksek oluyor. Dünya evine girmenin ilk adımı olan kız isteme ve nişan yapmanın maliyeti yaklaşık 13 bin lirayı buluyor. Nişanı bir salonda yapmak isteyenler, boş yer bulmanın yanısıra masrafların da artmasından dolayı nişanı aile arasında yapmaya sıcak bakıyor. Alyans, çiçek ve çikolata, nişanın yapılacağı salon, elbiseler ve fotoğraflar derken maliyet 13 bin ile 15 bin liraya kadar çıkıyor. Dünya evine girmenin en masraflı kısmı düğün harcamaları. Kına gecesi ve düğün masrafları çiftlerin cebini fazlasıyla zorluyor. Ortalama bir düğün salonu 10 bin olurken, gelinlik ve damatlık masrafları 7 bin ile 9 bin lira arasında değişiyor. Diğer masraflar da hesaba katıldığında kına ve düğün masrafları 40 bin liraya kadar çıkıyor. Kiralık evde yaşamayı planlayan çiftlerin beyaz eşya, mobilya ve diğer eşyaların masrafları yaklaşık 35 ile 40 bin lira arasında değişiyor. Takılar da hesaba dahil edildiğinde kız isteme, nişan, kına, düğün ve eşya masraflarının yanısıra ortalama 20 bin liralık bir kuyumcu masrafı daha ekleniyor. Söz konusu tüm bu masraflar, çiftlere yaklaşık 80 bin ile 110 bin liraya mal oluyor. Eğer çiftler ev satın almak isterse dünya evine girmek için 250 bin ile 300 bin lira arasındaki bir meblağı gözden çıkarmak durumunda kalıyor. Nikah töreninden sonra konuşan damat Hamza Acar, nikahta ve düğünde ister istemez sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Çok şükür atlattık, hepsi geride kaldı. Şu an ileriye bakıyoruz. Babamların evinde kalıyoruz. Evde annem, babam vardı. Bir de eşimle ben olacağız” dedi.

Evlenirken yaklaşık 80 ile 100 bin lira arası bir masraf yaptıklarını ifade eden Hamza Acar, “Altınıdır, düğünüdür, kınasıdır, çerezidir derken 80 bin lira gibi bir para harcadım. Tabi ki ev hariç. Evi de ortaya katsan 300 bin liradan aşağı çıkamazsın. Evli olanlar zaten biliyor, bekar olanlar da yükün altına girdiği zaman anlıyor. Şimdi her şey güllük gülistanlık ama evlenince öyle değil” diye konuştu.

Yeni evlenecek çiftlere evliliği tavsiye ettiğini söyleyen Hamza Acar, “Tabi ki borç altına girmek biraz sıkıntı olacak. Bunu da göz önünde bulundurmaları gerekiyor. Evlilik güzel bir şey” dedi.

Dış çekim yapılırken düşüncelerini paylaşan damat Mehmet Yılmaz ise maddi olarak gerçekten masraf edildiğini, kendilerinin de zorlandığını belirterek, “Her şekilde zorluyor. Kamu personeli olmadan bu işi yapamazsın. 100 bin lira harcadım. Sağolsun annem babam bir ev bıraktı bana. Ben de evin baştan aşağı tadilatını yaptım” dedi.

Ödemeyi kredi çekerek yaptıklarını söyleyen Mehmet Yılmaz, “Gelinin, damadın masraflarıdır, kuaförüdür, misafiridir, çayıdır, yemeğidir derken 100 bin lirayı buluyor. Bu da bizim için zor. Yeni evlenecek çiftlerin başarılarını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun, herkese Allah yardım etsin” diye konuştu.



