Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Yaz yağmurları ayçiçeği ve mısıra yaradı - OSMANİYE

Yaz yağmurları ayçiçeği ve mısıra yaradı - OSMANİYE

- Ayçiçeği ve mısırdan görüntü - İbrahim Sağlam ile röportajYaz yağmurları ayçiçeği ve mısıra yaradı - Osmaniye Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam: - "Yağlık ayçiçeğinde geçen yıl dekar başına 380 kilogram civarında gerçekleşen verimin bu sene 400 kilogramı geçeceğini tahmin ediyoruz"OSMANİYE (AA) - MUZAFFER ÇAĞLIYANER - Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden Çukurova'da mayıs ve haziran ayında yağan yağmurlar, yağlık ayçiçeği ve dane mısırda verimi artırdı. Osmaniye Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgeye geçen yıla oranla bu yıl iki kat fazla yağış düştüğünü, bunun da mısır ve yağlık ayçiçeğinin verimini artırdığını söyledi.

Beklenilenden fazla gerçekleşen yağışların rekolteye de olumlu yansıyacağını dile getiren Sağlam, "2018 yılına baktığımızda yağlık ayçiçeği ekim alanı 60 bin dekar, rekolte ise 19 bin ton civarında gerçekleşmişti. Bu yıl ise ekim alanı 68 bin dekara çıkarken rekolte beklentimiz 25 bin tona yaklaştı. Geçen yıl dekar başına 380 kilogram civarında gerçekleşen verimin bu sene 400 kilogramı geçeceğini tahmin ediyoruz." diye konuştu.
Dane mısırda ise bu yıl ekim alanlarında gözle görülür bir azalma yaşandığını ancak rekoltedeki artışın bu açığı kapattığını dile getiren Sağlam, şunları söyledi:"Bu yıl dane mısır ekim alanında 40 bin dekar kadar bir azalma görüldü.
Geçtiğimiz yıl 400 bin dekara mısır ekimi yapılırken bu yıl bu rakam 360 bin dekar olarak gerçekleşti. Rekolteye baktığımızda ise geçen yıl 544 bin ton olarak gerçekleşen dane mısır rekoltesinin bu yıl 500 bin tona yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Bu sene yağışlar gerek hububat gerek meyve gerekse pamuk gibi ürünlerde verim artışı sağladı."

Tarım Muhabir Haziran Ayı Mısır Yağan 

İlgili Foto Galeriler
Mısır'da Yeni Mumyalar BulunduMısır'da Yeni Mumyalar Bulundu
Mısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller BulunduMısır'da 3 Bin 300 Yıllık Heykeller Bulundu
Mısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel BulunduMısır'da II. Ramsese Ait Olduğu Tahmin Edilen Bir Heykel Bulundu
İşte kamudan atılanların isim isim listesiİşte kamudan atılanların isim isim listesi
Bakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın AlmayınBakanlık Açıkladı : Bu Ürünleri Sakın Almayın
İşte Firavun Kralının Maskesiİşte Firavun Kralının Maskesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı