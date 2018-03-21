'Yabancıların Türkiye'deki fuarlara ilgisi artıyor' - KOCAELİ
"Yabancıların Türkiye'deki fuarlara ilgisi artıyor" - KOCAELİ - Katılımcılardan detay görüntüer - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun konuşması - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun fuar alanını gezmesi - Fuardan detay görüntüler"Yabancıların Türkiye'deki fuarlara ilgisi artıyor" - TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: - "Yılda 22 milyon kişi Türkiye'de fuarları ziyaret etmektedir. Bunun içinde de yaklaşık 600 bin yabancı yurt dışından bizdeki fuarları ziyaret etmek için gelmektedir. Her yıl da bu giderek artıyor" - "600 bin çiftin evlendiği bir ortamda müthiş bir pazar, evlilik işi 30 milyarlık bir pazar. Evlilik deyip de es geçmeyin, tam 30 milyarlık bir pazar"KOCAELİ (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Yılda 22 milyon kişi Türkiye'de fuarları ziyaret etmektedir. Bunun içinde de yaklaşık 600 bin yabancı yurt dışından bizdeki fuarları ziyaret etmek için gelmektedir. Her yıl da bu giderek artıyor." dedi. Hisarcıklıoğlu, TÜYAP Anadolu Fuarları AŞ ve Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) iş birliğiyle düzenlenen 4. Doğu Marmara İdeal Ev, Evlilik ve Konut Fuarı (İDEV) ile 2. Doğu Marmara Gayrimenkul Fuarı açılışında yaptığı konuşmada, Kocaeli 'de sanayici ve kamu kurumları arasında güzel bir uyum olduğunu, bu anlamda başarılı çalışmalar yapıldığını söyledi.
Kentlerde yapılan fuarcılığın bölgeye ekonomik canlılık kazandırdığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, yapılan bu fuarın sonunda hayırlı iş olduğunu kaydetti. Hisarcıklıoğlu, yılda 600 bin çiftin evlendiğini dile getirerek, "600 bin çiftin evlendiği bir ortamda müthiş bir pazar, evlilik işi 30 milyarlık bir pazar. Evlilik deyip de es geçmeyin, tam 30 milyarlık bir pazar. Bunun Kocaeli 'ye gelmesi kente başka bir vizyonu da getiriyor. Fuarlar hem manevi yönüyle hem de ekonomik büyüklüğü açısından çok önemli. Bu kapsamda TOBB olarak fuarcılığın sisteme ve düzene girmesi için her türlü katkıyı vermeye devam ediyoruz." diye konuştu. - "Yılda 22 milyon kişi Türkiye'de fuarları ziyaret etmektedir"Fuarcılığa büyük önem verdiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, Türkiye'de fuarlara katılanlara toplam 3 milyon metrekareden fazla stant alanı verildiğini bildirdi."Yılda 22 milyon kişi Türkiye'de fuarları ziyaret etmektedir." diyen Hisarcıklıoğlu, "Bunun içinde de yaklaşık 600 bin yabancı yurt dışından bizdeki fuarları ziyaret etmek için gelmektedir. Her yıl da bu giderek artıyor. Fuarcılık, Türkiye'de yeni bir ticari faaliyet haline geldi. Bu açıdan Kocaeli 'de bu faaliyeti kutluyorum. Kocaeli 'de yılda 6 fuar düzenliyoruz. İnşallah bunun girdisini Kocaeli kazanacak, sanayicimiz kazanacak, tüccarımız kazanacak." ifadesini kullandı. Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy da kentin sanayi ve ticaret kenti olduğunu aktararak, fuarların üretici, tüketici ve yeni ürünleri bir araya getirdiğini söyledi.
Fuarların kentlere ekonomik hareketlilik kazandırdığını belirten Aksoy, emeği geçenlere teşekkür etti.Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ise fuarcılığı kent olarak önemsediklerini ifade ederek, kentin fuarcılık alanında da her geçen gün iyi noktaya gittiğini kaydetti. KOTO Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, oda olarak Kocaeli ve Türkiye'ye değer katmak için projeler ürettiklerini aktararak, ekonomik potansiyeli açısından kentin Türkiye'de önemli bir yeri olduğunu bildirdi. Kocaeli 'yi fuar kenti de yapmak istediklerini anlatan Bulut, bunun için gerekli tecrübelerinin bulunduğunu anlattı. Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu da kentte paydaşlarla beraber çalışarak başarılı sonuçlar elde ettiklerini vurgulayarak, emeği geçenlere teşekkür etti.TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz ise Doğu Marmara'daki illerin iş birliğiyle fuarlar yaptıklarını belirterek, yabancı alım heyetlerinin de Kocaeli 'ye gelmesiyle kentin ticari cazibe merkezi olmaya aday olduğunu söyledi.
Konuşmaların ardından Aksoy, Karaosmanoğlu, Hisarcıklıoğlu, Bulut, Zeytinoğlu, Alagöz ve beraberindekiler, fuarın açılış kurdelesini kesti.Protokol üyeleri, daha sonra fuardaki stantları gezdi.Fuar, 25 Mart'a kadar ücretsiz ziyaret edilebilecek.