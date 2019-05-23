VERİMDER Anadolu Buluşmaları - MALATYA

- VERİMDER Anadolu Buluşmaları - VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin'in konuşmasıMALATYA (AA) - Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER) Türkiye'de enerji tasarrufu ve ısı yalıtımı seferberliği konusunda kamuoyunu bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak amacıyla gerçekleştirdiği Anadolu Buluşmaları'nın 11'incisini Malatya da gerçekleştirdi.VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, bir otelde düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, enerji verimliliği konusundan farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.
Türkiye'nin cari açığında petrol ve doğalgazın önemli yer tuttuğunu anlatan Alkin, "Türkiye'nin ciddi bir ithalatı var. İhracatçılarımız var gücüyle çalışmakta ancak sürekli dış ticaret açığı vermekteyiz. Büyüme oranlarının yavaş seyretmesi hatta gerilemesi ithalatımızı daralttı, cari açığımızı düzeltti. Ama bu dönemsel olarak yaşayabileceğimiz bir güzellik. Türkiye'de cari açık düşüyor diye benim sevinmem mümkün değil. Cünkü cari açık düşüyor demek, üretim düşüyor demek. Biz üretmek için ithalat yapmaya mecbur olan bir ülkeyiz. Bunu değiştirmek için bugün Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni bir proje açıkladı, 30 milyar lira civarında bir fon yaratacak ki ithalat bağımlılığından kurtulalım. İthalatçı sektörleri, ihracatçı sektörler yapmaya çalışacaklar. Bu olumlu bir başlangıç, kendilerine tebrik ediyorum. " diye konuştu. Türkiye'de enerjinin yüzde 45'inin binalarda kullanıldığını dile getiren Alkin, şöyle devam etti:,"Maalesef binaların yüzde 80'ninde enerji verimli kullanılmamakta. Çünkü enerji verimliliğini sağlayacak tüm malzemeler ile bu malzemelerin kullanılışında hatalar tespit ettik. Enterasandır yeni binalarda bile enerji verimliliği için gereken mantolama uygulamalarının yanlış yapıldığını tespit ettik. Devletimiz binalarda enerji verimliliği ve bu verimliliği ölçen mekanizmalarla ilgili kanun çıkardı. Sıfırdan bina yapan hem de çok eskiden bina yapmış fakat binalarda renovasyon yapan kişilerin bilmesi gereken tel şey eğer enerji kimlik belgesi olmayan bir bina varsa bunda kiralama ve satış mümkün olmayacak. 31 Aralık itibariyle uygulamaya girecek."berat albayrak Malatya Prof. Dr. Emre AlkinVERİMDERMuhabir Orhan YoldaşCopyright
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