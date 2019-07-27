Van'da kurbanlıklar görücüye çıktı

-Büyükbaş kurbanlıklardan görüntü

-Küçükbaş kurbanlıklardan detay

-Pazarlıklardan detay

-Röportaj



( VAN -ÖZEL) VAN



- Türkiye’nin önemli hayvancılık merkezlerinden olan Van’daki besiciler, Kurban Bayramı yaklaşırken bin bir emekle yetiştirdikleri kurbanlıkları görücüye çıkardı. Van’da uzun ve zahmetli bir sürecin ardından hayvanlarını Kurban Bayramı'na hazır hale getiren besiciler, emeklerinin karşılığını alabilmek umuduyla sabahın ilk saatlerinden itibaren canlı hayvan pazarının yolunu tutuyor. Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı Bostaniçi Mahallesi’nde kurulan hayvan pazarına gelen besiciler, burada kurbanlıkları araçlardan tek tek indirerek görücüye çıkarıyor. Bu yıl kurbanlık fiyatlarının geçen yıla oranla düştüğünün altını çizen besiciler, bu yılki Kurban Bayramı’ndan beklentilerinin yüksek olduğunu ifade etti.

Besiciler, geçtiğimiz yıl 12 bin liraya alıcı bulan büyükbaş hayvanı bu yıl 9 bin lira civarında satışa sunduklarını, geçtiğimiz yıl bin 200 civarında alıcı bulan küçükbaş hayvanı ise bu yıl bin liraya satışa sunduklarını belirtti.

Bu yıl kurbanlık satışlarında sıkı pazarlıkların yaşandığını söyleyen Mehmet Teker isimli besici, geçen yıl 12 bin liraya satılan büyükbaş hayvanın bu yıl ki fiyatının 8-9 bin lira civarında alıcı bulduğunu dile getirdi. Teker, Kurban Bayramı’nın son günlerinde satışlar için beklentilerinin yüksek olduğunu, ancak şu an alıcı bulmadıklarını ifade etti.

“Bu yıl fiyatlar çok düşük” Kentteki vatandaşın hayvan pazarı yerine ahırlara giderek kurbanlık aldığını, ancak çalışan memur ve esnaf kesiminin de son günlerde hayvan pazarına uğradığını dile getiren Ali İnce isimli bir diğer besici de, bu nedenle son günlerde alıcının daha yoğun olduğunu söyledi.



Bu yıl fiyatların çok düşük olduğunu belirten İnce, bundan 4 yıl önce 480 kilogramlık büyükbaş hayvanı 15 bin TL’ye satarken, aynı ağırlıktaki hayvanı 5 gün önce 13 bin TL’ye sattığını dile getirdi. Öte yandan, canlı hayvan pazarında kilosuna göre küçükbaş hayvanlar 700 liradan başlayan fiyatlarla alıcı bulurken, büyükbaş kurbanlık fiyatlarının ise 5 bin liradan başlayıp 15 bin liraya kadar çıktığı gözlemdi.

