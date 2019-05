Vali Memiş, Tekstilkent fabrika inşaatında incelemelerde bulundu

-İnşaat alanından detay

( ERZURUM )- Erzurum’da kadın istihdamı artacak ERZURUM



- 2. Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Bölgesinde yapımına başlanan Tekstil kent fabrika inşaatı çalışmalarını yakından takip eden Erzurum Valisi Okay Memiş, Üreten Erzurum hedefiyle, Tekstilkent fabrika inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Okay Memiş, Ağustos’ta bitmesi planlanan fabrikada, kadın işçilerin ağırlıklı olarak çalıştırılması, çocuklu kadınların rahat çalışabilmeleri için fabrika içlerinde kreş gibi bir çok ayrıntılara da yer verildiğini söyledi.



2. OSB Bölgesinde yapımına başlanan Tekstil kent fabrika inşaatı çalışmalarını yakından takip eden Erzurum Valisi ve 2.OSB Başkanı Okay Memiş, OSB Müdürü Fırat Karakaya direktörlüğünde çalışma alanını gezdi, inşaatı gözlemledi. Büyük bir istihdam sağlanması amaçlanan Tekstilkent projesinin Ağustos ayına kadar bitmesi planlanıyor. Erzurum Valisi Okay Memiş, “Erzurum Organize Sanayi Bölgesinde yapımı devam eden Tekstilkent fabrikalarına geldik. Büyükşehir Belediyesi ve Kalkınma Ajansı tarafından çok önemsenen bu projeyi Valilik olarak sahiplendik ve işlemlerini üstlendik. Devletin gücüyle, kurumların desteğiyle, fabrikanın yapımına başladık. Ağustos ayına kadar bitirmeyi hedefliyoruz. İstihdam edeceğimiz kişilerin eğitimine başlayıp, her fabrikada en az 500 kişi olmak kaydıyla işçi çalıştıracağız. Daha çok kadınlara ağırlık vererek, tekstil üzerine olduğu için kadınlara istihdam verip çalıştırmayı hedefliyoruz. Doğru ve alanlarında uzman kişileri, katma değer oluşturan tekstilcilerle bir arada olacağız. Bize istihdam garantisi veren bir çok firmayla irtibat halindeyiz. Biz fabrikaları çok uygun şartlarda ihale edeceğiz, Devlet olarak para kazanmaktan ziyade, işsiz olan vatandaşa iş imkanı sağlamayı amaçlıyoruz. Hayalim, Erzurum’u büyük bir Tekstilkent haline getirmek. Bu bir başlangıç, çok ümitliyiz. Kamu kaynağını doğru projelerde harcamak istiyoruz. Doğru projelerde, doğru harcamalar yapıldığı taktirde, kıt olan kaynağımızı iyi kullanmış olacağız” diye konuştu.

Projenin 8 milyonluk kısmını KUDAKA’nın 11 milyonunu ise Valiliğin karşıladığını belirten Okay Memiş, “İnşaatta ve projede iş ve işçi sağlığı için her türlü tedbir alındı. 500 kişinin çalışabileceği bir proje bu her fabrika içinde çocukları olan kadın işçilerimiz rahat çalışabilsin diye kreşler dahi düşündük. İhtiyaç duyulan her şey en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Bu tür projeleri hayata geçirdikçe çok büyük keyif alıyorum. Az bütçeyle çok iş yapıyoruz. Ankara’da, İstanbul’da 100 tane dairem olacağına, projelerim hayata geçsin, şuan 1. Organize Sanayi Bölgesiyle tatlı bir yarış halindeyiz. Üreten, iş üreten, istihdam oluşturan bir Erzurum hayal ediyoruz” dedi.