Üzümler örtü altına girdi

-ÜZÜM ÜRETİCİSİ MUSTAFA ÖZDİL KONUŞMASI

-SARIGÖL ZİRAAT ODASI BAŞKANI KONUŞMASI

-ÇALIŞMALARDAN DETAY GÖRÜNTÜ



( MANİSA ) - Sarıgöl'ün üzümleri yağış ve doluya karşı koruma altında - Dünyaca ünlü Sultaniye üzümleri bu yıl yağış ve dolu olaylarından dolayı erken koruma altına aldı - Sarıgöl üzüm bağları erken örtünmeye başladı MANİSA



- Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde dünyaca ünlü çekirdeksiz Sultaniye üzümlerinin bulunduğu 110 bin dekar üzüm bağı, bu yıl yağış ve sıkça yaşanan dolu afetleri nedeniyle ilk kez Haziran ayında örtü altına alınmaya başlandı. Önlem amaçlı beyaz naylon kanaviçe örtüleri ile üzüm bağları hem doluya hemde yağışlara karşı korunmuş olacak. Her yıl Temmuz ayının ortalarında koruma amaçlı üzüm bağlarının beyaz kanaviçe naylon ile örtülmesi işi bu yıl ilk kez bir ay öncesinden yapılmaya başladı.

Hava şartlarının üzüm bağlarına zarar verecek düzeyde olması nedeniyle sıkıntılı günler geçiren üzüm üreticileri çareyi üzüm bağlarını bir ay önceden örtü altına almakta buldu. Üzüm bağlarının örtü çalışmaları için kurulan ekipler, üreticilerin taleplerinin çok fazla olduğunu ve sıra vermek zorunda kaldıklarını belirtti.

Ekipler üreticilere örtü işinin nasıl yapılması gerektiğini anlatırken üreticiler de aileleriyle birlikte üzüm bağlarını koruma amaçlı örtmeye başladı.

İşçi bulamadığı için örtü işini ailesiyle birlikte yapmak zorunda kaldığını kaydeden 38 yaşındaki üzüm üreticisi Mustafa Özdil, "Aile çiftçiliği yaptığımız ve malımızı korumak için örtüyü örtüyoruz. Normalde bu örtü işini Temmuz ayının 25-30’unda örtüyorduk ancak bu sene mahsul erken geldi. Mahsulde aşırı doğuş yok o yüzden erken geldi. Yağışlardan ve doludan dolayı, her hafta 3-4 gün yağış olduğu için malımızı korumak için örtüyoruz. İşçi şu anda pahalı, ücretleri pahalı. Onun için biz amele tutmadık. Kendi çabamızla, aile işçiliği olarak malımızı korumak için örtüyoruz" dedi.

Emine Özdil de işçi ücretlerinin pahalı olduğu için örtü işini ailecek yaptıklarını söyledi.



Üzümü pahalı satmak için değil korumak için örtü altına aldıklarını kaydeden Sarıgöl Ziraat Odası Başkanı Ali İhsan Ülgen, "Malımızı pahalı satmak için örtmüyoruz, malımızı korumak için örtüyoruz. Bu mal artık yağmur su görürse üzüme tatlı su yürüdüğü için artık bozulur. İşçi ücretleri şu anda 85-100 lira civarında. Bu örtü işi özel bir oluyor artık. O yüzden de fiyat biraz fazla oluyor. Biz bağlarımızı örtmek zorundayız. Biz Sarıgöl’de Kasım ayına kadar hasat yapacak bir ilçeyiz. Biz Salihli, Alaşehir değiliz, farklı bir ilçeyiz. Türkiye’de tek farklı ilçe Sarıgöl’dür" diye konuştu.

"Yağış ve dolu yağışları çiftçimizde paniğe neden oldu" Üzüm sezonunun Sarıgöl Ovası için sıkıntılı başladığını kaydeden Ülgen şunları söyledi: "2018 üzüm sezonu başlamak üzere. 2018 yılı ovamızda sıkıntılı geçiyor. Yağmurların yağması, dolu afetlerin bir kez devam etmesi, bağcımızı ürküttü. Halbuki biz bu örtüyü bir ay sonra yapacağız. Yağış ve dolu yağışları çiftçimizde paniğe neden oldu. Bir an önce korumak için erken koruma altına almaya başladı.

Bu yıl üzüm fiyatları iyi para yapacak, bundan ümitliyim. Bu nedenle bağcılarımız üzümlerini iyi baksınlar. Bu yıl geçen yıl gibi olmayacak. 2018 üzüm sezonu ilçemiz ve ülkemiz için hayırlı olsun diyorum. TARSİM zarar belirlemesi yaptı. Örtü işçileri ekiplerini kurdu. Ancak sıraya alarak yapmaya başladılar. Bu yıl verim geçen yıla oranla yüzde 40 düşüklük var. Bir de dolu zararı var."