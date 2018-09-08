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( MARDİN ) Un sanayicilerinden çağrı... "Türkiye’de un kıtlığı yok" MARDİN



- Dicle Un Sanayicileri Derneği (DUNSAD) Başkanı Veysi Duyan, un ihracatı kısıtlaması ile ilgili yaptığı açıklamada Türkiye'de un kıtlığı olmadığını söyledi.



Mardin Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünde yaptığı açıklamada Ortadoğu ülkelerine gitmek üzere Habur Sınır Kapısı'nda bin dolayında un yüklü tır bulunduğunu belirten DUNSAD Başkanı Veysi Duyan, ihracat kısıtlamasının bölgedeki istihdamı olumsuz etkileyeceğini ve batıya göçü gündeme getireceğini dile getirdi. Duyan, “Son günlerde ülkemizde bir çuvalının 175 TL olduğunu, fırıncıların un bulamadığını, fabrikalar un satmıyor gibi basın kuruluşlarında yer alan asılsız ve gerçeği yansıtmayan açıklamalar, konuyu spekülatif hale getiren bazı fırsatçıların işidir. Sorunun kaynağını un ihracatına dayandırarak Tarım ve Ticaret Bakanlıklarımızı yanlış bilgilendirmeleri sonucunda 6 Eylül itibari ile katı un ihracatı geçici olarak yasaklanmıştır. İlgili haberlerde ileri sürülen ve gerçekleri yansıtmayan 'unun çuvalı 175 TL’ye satılıyor' açıklamalarına karşılık, Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu olarak 5 milyon un çuvalını tanesini 95 TL’den satmayı taahhüt ettik. Taahhüt ettiğimiz rakamı dün itibarı ile Tarım Bakanımıza sunduk. Bu kampanyada Dicle Un Sanayicileri Derneği olarak 1 milyon 100 bin çuval un satma taahhüdünde bulunarak, milli bir sorun olarak gördüğümüz ekmeğimize katkı olarak milli duruş sergiledik. Tarım Bakanımız ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Başkanımız ile birlikte kampanyamızı kamuoyuna açıkladık" dedi.

"Un ihracatından dünya birincisiyiz" Türkiye'nin un ihracatında dünya birincisi olduğunu belirten Duyan, ülkeye yılda 1 milyar dolar döviz girdisi sağladıklarını gururla ifade ettiklerini söyledi.



Duyan, “Bölgemizde un sanayi, sektörü ihracatçıları olarak, ihracat rakamının yüzde 40’nı karşılamaktayız. Gelinen noktada un sanayicileri olarak bölgemizde, hem ülkemizin milli meselesi olan ekmeğimize hem de ihracatına katkı sağlamaktayız. İhracat kısıtlamasından önce gümrük sahalarında bulunan tırlara, konteynırlara, gemilere yüklü ihracat yüklerinin herhangi bir çözüm bulunarak yurt dışına sevk edilmelidir. Bu ürünler için ihracatçı nakliye, ambalaj, buğday ve elektrik gibi tüm masraflara katlanmıştır. Bu ürünleri geri çekmesi çok büyük operasyonel maliyetlere sebebiyet verecek, ürün bedelini tahsil edememesi de firmaları finansal sıkıntıya sokacaktır. Bu konunun bir an önce çözülmesi un sanayicilerini rahatlatacak, ülke ekonomisine de ciddi katkı sağlayacaktır” diye konuştu.

"Dış pazar kaybı olur" İhracata getirilen kısıtlamanın maddi zararı yanında pazar kaybına da neden olabileceğini belirten Duyan açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Un ihracatına getirilen kısıtlama ile ticaretimizin önünü kesip, yurt dışı pazar kaybına da sebep olacağı bilinmeli, ülkemize döviz kazandırmanın bir milli mücadele unsuru olduğu bilinci ile ihracatı kısıtlamasına bir geçiş süresi verilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. İhracat kısıtlaması, bölgemizde istihdamı olumsuz yönde etkileyecek ve batıya göçe sebebiyet verecektir. Un sanayisi ihracatçıları olarak ülkemizi ve birçok dünya ülkesini besleyecek durum ve konumdayız. Türkiye’de un kıtlığı yok. Kimse panik yapmasın.” Basın açıklamasına OSB Başkanı Nasır Duyan ve un sanayicileri de katıldı.



