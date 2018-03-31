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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik: 'Hatay’ın yaşamakta olduğunu bu ekonomik sıkıntılarının yakın zamanda geride kalacaktır'

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik: 'Hatay’ın yaşamakta olduğunu bu ekonomik sıkıntılarının yakın zamanda geride kalacaktır'

Heyetin Cilvegözü'ne gelişi

Sahra Hastanesi Sınır Kapısı Terör Örgütü Taziye Ziyareti Saldırı 

-Heyet sahra hastanesine ziyaret
-Ticaret borsası toplantı detay
-Bilecik konuşma
-Heyetin Fatma Avların ailesi ziyaret

( HATAY ) TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik: "Hatay’ın yaşamakta olduğunu bu ekonomik sıkıntılarının yakın zamanda geride kalacaktır" HATAY

- Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Erol Bilecik, "Hatay’ın yaşamakta olduğu bu ekonomik sıkıntılarının yakın zamanda geride kalacağına ve daha güzel günlerin geleceğine olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik" dedi.
TÜSİAD Başkanı Erol Bilecek ve heyeti, Cilvegözü sınır kapısını ziyaret ederek burada bulunan Sahra Hastanesi'ni hakkında bilgi alıp askerlere ve yaralılara baklava ikram etti. Daha sonra Reyhanlı Ticaret Odası'na ziyarette bulunan Bilecik, burada yaptığı konuşmada, "Reyhanlı ilçesi son dönemlerde maalesef, komşu ülkelerde meydana gelen siyasi çalkantıların ve savaşın ağırlığını en fazla hisseden kentlerimizin başında yer alıyor" dedi.
Başkan Bilecik, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Gelişmelerin bölge ekonomisinde ne kadar olumsuz etkileri olduğunu biliyoruz ve gözlemledik. Hatay’a ziyaretimiz sırasında bölgedeki iş sıkıntılarını dinlemek ve onlara destek vermek bizlerin boynunun borcudur. Alınacak önlemlerin ve atılacak adımların bölgenin sıkıntılarının gidermeye yardımcı olmasını canı gönülden diliyorum. Hatay’ın yaşamakta olduğu bu ekonomik sıkıntılarının yakın zamanda geride kalacağına ve daha güzel günlerin geleceğine olan inancımızı hiçbir zaman kaybetmedik. Bölgede gerek yatırım ortamını gerekse iş ortamı bakımından açısından eksiklikler olduğunu mevcuttur. Bu sorunlarının birçoğu şüphesiz bölgeseldir. Hatay’da özellikle son yıllarda insani hiçbir kural tanımayan terör örgütünün saldırılarını da göğüslemesi bunun zaten en iyi göstergesidir. Hatay’ın sorunlarının çözülmesi hem bölgemizi, hemde ülkemizi büyük ölçüde rahatlatacaktır.” TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik ve yanındaki heyet daha sonra Reyhanlı ilçesine Afrin tarafından atılan roket sonucu şehit olan 17 yaşındaki Fatma Avlar'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
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