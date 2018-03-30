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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
'Türkiye terör belasıyla uğraşırken bir yandan da büyümeye devam ediyor' - AYDIN

'Türkiye terör belasıyla uğraşırken bir yandan da büyümeye devam ediyor' - AYDIN

"Türkiye terör belasıyla uğraşırken bir yandan da büyümeye devam ediyor" - AYDIN - TÜMSİAD Aydın hizmet binası açılışından genel detay görüntü - TÜMSİAD Genel Başkanı Yaşar Doğan'ın konuşması - Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in açıklamalarıTÜMSİAD Genel Başkanı Doğan: - "Türkiye terör belasıyla uğraşırken bir yandan da büyümeye devam ediyor. Güzel bir ivme kazandık. Büyümede de rakamlar açıklandı. Bunu orada da gördük"AYDIN (AA) - Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Yaşar Doğan, Türkiye'nin bir yandan terörle uğraşırken, bir yandan da büyümesine devam ettiğini belirterek, "Güzel bir ivme kazandık. Biliyorsunuz büyümede de rakamlar açıklandı. Bunu orada da gördük." dedi.
Doğan, derneğin Aydın Şubesi'nin yeni hizmet binasının açılışında yaptığı konuşmada, buranın iş dünyasında güzel çalışmalara vesile olmasını temenni etti. Aydın 'ın potansiyeli yüksek ve huzurlu bir şehir olduğunu aktaran Doğan, her fırsatta üretim yapılmasını ve üretilenin de yurt dışına satılmasını istediklerini vurguladı.Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Afrin'de yürütülen "Zeytin Dalı Harekatı"na ilişkin de açıklamalarda bulunan Doğan, "Aslında iki aşamalı bu. Yurt dışında operasyonlar devam ederken bu süreci de iyi organize ettik ve anlattık. Buradaki terör belasını iyi bir şekilde yurt dışında anlattık. Tabii anlamak istemeyenler anlamamakta ve farklı yerden bakmakta ısrar ediyor. Biz iş dünyası olarak hem burada anlattık, hem de yurt dışında katıldığımız fuarlarda, organizasyonlarda malımızı satma gayretindeyken de bu süreci her fırsatta anlattık. Türkiye terör belasıyla uğraşırken bir yandan da büyümeye devam ediyor. Güzel bir ivme kazandık. Biliyorsunuz büyümede de rakamlar açıklandı. Bunu orada da gördük." diye konuştu.
Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger ise ülkenin gelişiminde iş adamlarının dinamo görevi yürüttüğünü bildirdi.Konuşmaların ardından TÜMSİAD Aydın Şubesi'nin yeni hizmet binası hizmete açıldı.

Bild Yurt Dışı İş Dünyası 

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