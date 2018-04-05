Türkiye-Sudan Karma Ekonomik Komisyon 14. Toplantısı - ANKARA
- Türkiye - Sudan Karma Ekonomik Komisyon 14. Toplantısı - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba ile Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanı Abdullatif Ahmed Ijaimi'nin gelişi - Toplantıya katılanlardan görüntüler - Fakıbaba'nın konuşması - Ijaimi'nin konuşması - Hediyeleşme ve fotoğraf çekimiTürkiye - Sudan Karma Ekonomik Komisyon 14. Toplantısı - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba: - "Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 500 milyon dolardır. İmzalayacağımız ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşması ile orta vadede bu rakamın 2 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz" - Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanı Ijaimi: - "Türkiye, Sudan için birçok şey yaptı ve o zamanlar bizimle olan hiçbir ülke yoktu. Bugün çok büyük bir işi gerçekleştiriyoruz, tarih bunu yazacaktır"ANKARA (AA) - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 500 milyon dolar olduğunu belirterek, "İmzalayacağımız ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşması ile orta vadede bu rakamın 2 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz." dedi. Türkiye - Sudan Karma Ekonomik Komisyon 14. Dönem Toplantı tutanağının imza töreni, Türk tarafı eş başkanı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba ve Sudan tarafı eş başkanı Tarım ve Ormancılık Bakanı Abdullatif Ahmed Ijaimi'nin katılımıyla Ekonomi Bakanlığı toplantı salonunda gerçekleştirildi. Fakıbaba, burada yaptığı konuşmada, her iki ülkenin de teknik heyetlerinin gerçekleştirdikleri yoğun çalışmalar neticesinde nihai hale getirilen tutanağın son dönemde hız kazanan ikili ilişkilerin bir üst seviyeye ulaşmasına vesile olacağını ifade etti. Söz konusu tutanağın ticaretten sanayiye, tarımdan enerjiye her alandaki ikili ilişkilerin nasıl geliştirileceğine dair yol haritası niteliğinde olduğunu anlatan Fakıbaba, iki ülke arasındaki ticareti geliştirmek için çabaların artırılması gerektiğinin altını çizdi.Fakıbaba, iki ülkenin özel sektörünün temaslarının ve iş birliğinin de gelişmesi gerektiğini vurgulayarak, "Ticareti geliştirmek adına önemli konulardan biri de standardizasyon alanında iş birliğinin geliştirilmesidir. Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 500 milyon dolardır. İmzalayacağımız ticaret ve ekonomik ortaklık anlaşması ile orta vadede bu rakamın 2 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz. Sudan bizim kardeş ülkemizdir. Biz inanıyoruz ki ülkelerimiz elele verdiğinde iki ülke halkı da 'kazan - kazan' prensibiyle ülkelerine çok ciddi hizmet etmiş olacaktır." diye konuştu. Bitkisel üretim, hayvancılık, kırsal kalkınma, Sudanlı uzmanlara teknik destek sağlanması, sanayi, ticaret ve yatırım, madencilik, enerji, müteahhitlik alanlarının tümünde iş birliği yapılabileceğini dile getiren Fakıbaba, "Türkiye olarak her türlü desteği Sudan'a vermeyi bir görev olarak kabul ediyoruz." ifadelerini kullandı. - "Kendimi, ülkemde gibi hissediyorum"Sudanlı Bakan Ijaimi de her iki ülkenin ekonomisi açısından çok önemli bir toplantı olduğuna dikkati çekerek, Türk tarafının misafirperverliğinden dolayı teşekkürlerini dile getirdi.Ijaimi, Türkiye ve Sudan arasındaki dış ticaret hacminin potansiyeli yansıtmadığına işaret ederek, "Ticaret hacminin orta vadede 2 milyar dolara ulaşması bizim için çok önemli. Türkiye'ye gönülden sevgi ve saygımız var. Yatırımlarımızı ve dış ticaretimizi her iki ülke olarak 10 ila 15 milyar dolar seviyelerine çekmemiz lazım, hedefimiz bu olmalı." dedi. Türkiye'nin Avrupa ve Asya arasında büyük bir köprü, Sudan'ın da Afrika kıtası için bir kapı olduğunu ifade eden Ijaimi, bu kapsamda ticari ilişkilerin geliştirilmesinin önemine değindi.Ijaimi, Sudan'da birçok sektörde yatırım gerçekleştirilebileceğini, başta tarım, hayvancılık ve ormancılık olmak üzere çeşitli alanlarda iş birliği yapılabileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:"Türkiye'nin bugün Sudan için yaptıklarını burada sayamam. Türkiye, Sudan için birçok şey yaptı ve o zamanlar bizimle olan hiçbir ülke yoktu. Bugün çok büyük bir işi gerçekleştiriyoruz, tarih bunu yazacaktır. Bir insan kendi ülkesinden ayrılırken hüzünlenir, üzülür ama şu anda kendimi ülkemde gibi hissediyorum. İnanıyorum ki Sudan heyetindeki tüm üyeler aynı düşüncededir. Biz bu sevgi ve aramızdaki bağla çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biz de sizleri ağırlamaktan şeref duyacağız."Tutanakların imzalanmasının ardından Fakıbaba, Ijaimi'ye Osmanlı motifli el işi şekerlik, Sudanlı Bakan da Fakıbaba'ya timsah derisi çanta ile fildişi tesbih hediye etti.