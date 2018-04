Türkiye ile KKTC arasında tarım alanında işbirliği protokolü

-Konuk bakan konuşması

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, "Yavru Vatan Kıbrıs’ı, ülkemizin bir parçası olarak görüyoruz. Bugüne kadar birçok projeye ve ortak işbirliğine imza attık. Tarımsal anlamda her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz" dedi.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kıbrıs Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali ile Bakanlık makamında ikili görüşme gerçekleştirdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından ikili ortak basın toplantısı düzenledi.

Mevkidaşı Şahali'yi ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Fakıbaba, KKTC'nin Kuzey tarımda daha güçlü ve etkin olmasının önemine değinerek, " İki ülke arasındaki tarımsal bağları nasıl güçlendirebiliriz ve iki tarım bakanı olarak neler yapmamız gerekir noktasında birlikte hangi çalışmaları yürüteceğimizin detaylarını konuştuk. Şimdi de burada “Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptı”nı imzalamak üzere bir araya geldik. Yavru Vatan Kıbrıs’ı, ülkemizin bir parçası olarak görüyoruz. Bugüne kadar birçok projeye ve ortak işbirliğine imza attık. Tarımsal anlamda her türlü desteği veriyoruz ve vermeye devam edeceğiz. Şimdi imza atacağımız anlaşma ile tarımsal işbirliğimiz daha da güçlenecektir. Anlaşmanın, her iki ülke için hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.

Konuk Bakan Şahali ise, yapılacak işbirliği ile ülkeler arasındaki iyi ilişkilerin daha ileri boyuta taşınmasını temenni etti. Tarımın toplumun topraklarına kök salması bakımından önemli olduğunu vurgulayan Şahali, bu noktada Türkiye'nin çok önemli mesafeler kat ettiğini dile getirdi. Şahali, KKTC'nın tarımsal potansiyelini geliştirmek için Türkiye'nin teknik ve mali yardımlarından faydalanacak olmanın önemli olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından iki ülke arasındaki “Tarım Alanında Teknik, Bilimsel ve Ekonomik İşbirliği Mutabakat Zaptı” imzalandı.