Türkiye-Hindistan İş Forumu - Bakan Pekcan (2) - YENİ DELHİ
- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın konuşması - DetaylarTürkiye - Hindistan İş Forumu - Bakan PekcanYENİ DELHİ (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi 'de Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Hindistan Ticaret ve Sanayi Odaları Federasyonu (FICCI) tarafından düzenlenen Türkiye - Hindistan İş Forumu'na katıldı. Pekcan: "Hindistan'ın da Türkiye'de yatırımcı olmaya ve Avrupa pazarlarına Türkiye üzerinden bir HUB olarak görerek girmesini için tam bir fırsat olduğunu düşünüyoruz."