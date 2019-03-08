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08 Mart 2019 Cuma günü yayınlandı
Türkiye Girişimci Kadın Buluşması - Ticaret Bakanı Pekcan (1) - İSTANBUL

Türkiye Girişimci Kadın Buluşması - Ticaret Bakanı Pekcan (1) - İSTANBUL

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarıİSTANBUL - "Türkiye Girişimci Kadın Buluşması", Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organizasyonunda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul 'da gerçekleştirildi.

Dera Salar 

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