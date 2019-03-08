Türkiye Girişimci Kadın Buluşması - İSTANBUL

- Genel görüntüler - Emine Erdoğan'ın ödül taktimiİSTANBUL - "Türkiye Girişimci Kadın Buluşması", Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Türkiye Esnaf Ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) organizasyonunda, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla İstanbul 'da gerçekleştirildi.
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