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08 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Türkiye'de en çok ziyaretçi ağırlayan il Antalya oldu

Türkiye'de en çok ziyaretçi ağırlayan il Antalya oldu

arşiv görüntüler

( ANTALYA )- Antalya'da 10 ayın doluluk oranı yüzde 73,1 olarak belirlendi ANTALYA

Lyon Doluluk Oranı 


- Bu yılın ilk 10 ayında. Tesise geliş 21,6 milyon kişi, geceleme sayısı 88,7 milyon ve doluluk oranı yüzde 73,1 olarak gerçekleşti.Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekim ayı verilerinin sisteme aktarılmasının ardından Türkiye’deki işletme belgeli ve belediye belgeli tesislerin konaklama istatistiklerini açıkladı.
Ekim ayında Türkiye genelinde tesise geliş 7,9 milyon kişi, geceleme sayısı 21,8 milyon, doluluk oranı da yüzde 59 oldu. Verilerine göre, yılın ilk 10 aylık döneminde tesise geliş 71,2 milyon kişi, geceleme sayısı da 191 milyon olarak gerçekleşti. Tesislerin 10 aylık dönemdeki doluluk oranı yüzde 56,41 olarak belirlendi. Bir önceki yılın ilk 10 aylık dönemine göre 2019’da tesise geliş yüzde 10,1, geceleme sayısı yüzde 9 oranında arttı. Doluluk oranı da 2018’de yüzde 54,3 iken, bu yılın ilk 10 aylık döneminde yüzde 56,4 oldu. Ekim 2019’da ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre tesise geliş yüzde 9, geceleme sayısı yüzde 8 arttı.İllerin ilk 10 aylık verileriTürkiye’de en çok ziyaretçi ağırlayan illerin ilk 10 aylık verilerine göre Antalya’da tesise geliş 21,6 milyon kişi, geceleme sayısı 88,7 milyon ve doluluk oranı yüzde 73,1 olarak gerçekleşti. İstanbul’da tesise geliş 11,9 milyon kişi, geceleme sayısı 27,3 milyon ve doluluk oranı yüzde 61,9 oldu. Muğla’da tesise geliş 4,4 milyon kişi, geceleme sayısı 14,2 milyon ve doluluk oranı yüzde 60,2, İzmir’de ise tesise geliş 3,1 milyon kişi, geceleme sayısı 6,6 milyon ve doluluk oranı da yüzde 54,7 olarak belirlendi.
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