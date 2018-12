Türk Telekom Siber Güvenlik Merkezi Türkiye’nin veri ve altyapısına sahip çıkıyor

-Detaylar



( ANKARA )- Türk Telekom’danTürkiye’nin en büyük Siber Güvenlik Merkezi ANKARA



- Türkiye’de siber güvenlik hizmeti sağlayan ilk telekom operatörü Türk Telekom, 1500 metrekareyi aşan Siber Güvenlik Merkezi’nde müşterilerine yakın geleceğin ve günümüzün siber saldırılarına karşı güvenlik hizmetleri sunuyor. Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Siber Güvenlik Merkezimizde sunduğumuz her hizmette kendi alanında uzman mühendislerce hizmetlerimizi kurumsal müşterilerimizle buluşturuyoruz. Ayrıca, Türkiye’nin en geniş siber güvenlik hizmet portföyünü sunan telekom operatörü olarak Türkiye’nin veri ve altyapısını koruyarak ulusal güvenliğimizi sağlamak için hizmete devam ediyoruz” dedi.

Türkiye’nin en çok siber saldırı alan ülkeler arasında sekizinci sırada olduğunu ve her geçen yıl 2-3 kat daha fazla saldırı aldığını hatırlatan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, “2009 yılından beri müşterilerimize Kurumsal Güvenlik hizmetleri sunan Türkiye’nin siber güvenlik sağlayıcısı konumundaki ilk telekom operatörü olarak Siber Güvenlik Merkezimizde İzleme, Analiz, Uç Cihaz Yönetimi ve Danışmanlık adı altındaki Siber Güvenlik servislerimizi Türk Telekom tecrübesi, güvencesi ve kalitesi ile müşterilerimizle buluşturuyoruz” şeklinde konuştu.

10 yılı aşkın süredir sunulan siber güvenlik hizmetlerini bu coğrafyanın en büyük Siber Güvenlik Merkezini açarak taçlandırdıklarının altını çizen Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç, “Siber Güvenlik Merkezimizde sunduğumuz her hizmette kendi alanında uzman, dünya üzerinde kabul gören özel sertifikasyonlara sahip mühendislerce hizmetlerimizi müşterilerimizle buluşturuyoruz. Ayrıca, Türkiye’nin en zengin siber güvenlik hizmet portföyünü sunan telekom operatörü olarak Türkiye’nin veri ve altyapısını da koruyarak ulusal güvenliğimizi sağlamak için de hizmete devam ediyoruz. Siber Güvenlik Merkezi üzerinden sunacağımız güvenlik hizmetleri altyapımızı hem yerel, hem de coğrafi yedekli olarak tasarladık. Ayrıca, altyapımızda kullandığımız tüm ürünleri globalde kabul görmüş en son teknolojiyle donattık” ifadesini kullandı. Türkiye’nin siber saldırı alan ülkeler arasında sekizinci sırada olduğunu ve her geçen yıl 2-3 kat daha fazla saldırı aldığını hatırlatan Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, “2009 yılından beri müşterilerimize Kurumsal Güvenlik servisleri sunan Türkiye’nin siber güvenlik sağlayıcısı konumundaki ilk telekom operatörü olarak, 7/24 hizmet veren uzman teknik kadromuzla siber tehditlere karşı mücadelede tüm kurumların yanındayız. Siber Güvenlik Merkezimizde siber olay yönetimi, siber tehdit istihbarat servisleri, hizmet sürekliliğinin izlenmesi gibi müşterilerin ihtiyaç duyabileceği tüm siber güvenlik hizmet ve ürünleri, Türk Telekom tecrübesi, güvencesi ve kalitesi ile müşterilerimizle buluşturuyoruz. Biz, Türk Telekom olarak Türkiye’yi geleceğe bağlamak için durmaksızın çalışmaya ve bunu yaparken de kamu kurumlarından, özel şirketlere, hatta son tüketiciye kadar tüm müşterilerimizin siber güvenliğini de sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.