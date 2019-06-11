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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Turistler yağmur oldu Rize’ye yağdı

Turistler yağmur oldu Rize’ye yağdı

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( RİZE - ÖZEL)-Ayder ve Zilkale’yi 9 günde 80 bin kişi ziyaret etti RİZE

Yabancı Turist Bayram Tatili Trafik Yoğunluğu 


- Doğa harikası Ayder Yaylası ve dağların arasındaki Zilkale 9 günlük bayram tatilinde 80 bin 620 kişi ağırladı. Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı bin 350 rakımdaki Ayder Yaylası Ramazan Bayramı nedeniyle yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Ayder’in yanı sıra diğer yaylalarda da turistler doyasıya eğlenerek tatilin tadını çıkarttı. Yaylacılar tarafından yamaçlara kurulan salıncaklar bir an bile boş kalmazken yollarda da trafik yoğunluğu yaşandı. 1 Haziran ve 9 Haziran tarihleri arasında Çamlıhemşin’e bağlı Ayder yaylası, Çinçiva olarak bilinen Şenyuva’yı, Zilkale, Pokut, Gito, Heser, Avusor, Badara yaylarını on binlerce kişi ziyaret etti. Doğa Koruma ve Milli Parklar 12. Bölge Müdürlüğü’ne bağlı Kaçkar Dağları Milli Parkları’na yani Ayder Yaylası ve Zilkale’ye ise 80 bin 612 kişi biletli giriş gerçekleştirdi.
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