Tüfenkci: 'e-ticarette dünyayı yakalamak için daha gideceğimiz yolumuz var' - ANKARA
Tüfenkci: "e - ticarette dünyayı yakalamak için daha gideceğimiz yolumuz var" - ANKARA - Ankara Üniversitesi - Türkiye'de Perakende Ticaret ve Gayrimenkul Pazarının Düzenlenmesi Programı - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci'nin kürsüdeki konuşmasıANKARA - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Ankara Üniversitesi'nde düzenlenen Türkiye'de Perakende Ticaret ve Gayrimenkul Pazarının Düzenlenmesi Programı'na katıldı.