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26 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi açıldı - ANTALYA

Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi açıldı - ANTALYA

- Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi açıldı - Açılış töreninden görüntüler - Tropikal meyvelerden detaylar - Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ali Yalçın ile röportaj - Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hatice Reyhan Öziyci ile röportaj Antalya 'da Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi açıldı - Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ali Yalçın:"Türkiye'nin tropikal merkezi olmayı hedefliyoruz. İlk amacımız tropikal meyvelerin coğrafi işaretini almak"ANTALYA (AA) - Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifi Başkanı Ali Yalçın, "Türkiye'nin tropikal merkezi olmayı hedefliyoruz. İlk amacımız tropikal meyvelerin coğrafi işaretini almak." dedi.
Antalya 'da Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama Kooperatifinin açılışı yapıldı.Kooperatif Başkanı Ali Yalçın, Gazipaşa ilçesindeki açılışta, birçok tropikal meyvenin yetiştirildiği ilçede 12 Nisan'da kooperatifin kuruluşunun gerçekleştirildiğini belirtti.
Tropikal meyve üretim ve pazarlama konusunda ilk kez böyle bir kooperatifin kurulduğunu ifade eden Yalçın, şu değerlendirmede bulundu:"22 üyemiz var. Kooperatifimizin amacında bulunduğumuz bölgede tropikal ve sup tropikal meyvelerin adaptasyon çalışmalarının yapılması. Türkiye'nin tropikal merkezi olmayı hedefliyoruz. İlk amacımız tropikal meyvelerin coğrafi işaretini almak. Kooperatifimiz üreticilerin bir araya gelmesi ve ürünlerin daha iyi tanıtılmasında ve yeni tropikal meyvelerin adaptasyonunu üniversitelerimizle birlikte çalışmalar yapacağız.""Türkiye'yi enfes tropikal tatlarla buluşturmayı hedefliyoruz" ifadesini kullanan Yalçın, bunların üretimini artırarak Avrupa ve Rusya'ya da pazarlamak istediklerini dile getirdi. Antalya Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Hatice Reyhan Öziyci, ilçede muz başta olmak üzere birçok tropikal meyvenin üretiminin yapıldığını söyledi.

Üniversite olarak kooperatife bilimsel destek sağladıklarına değinen Öziyci, tropikal meyvelerin tüketilmesi, ürünlerin çeşitlendirilmesi konusunda çalışmalar yaptıklarını bildirdi.

Bild Kooperatif Tropikal Meyve 

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