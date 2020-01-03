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03 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
TOGG’dan markalaşma adına paylaşım

TOGG’dan markalaşma adına paylaşım

paylaşılan video

( İSTANBUL ) İSTANBUL

Sosyal Medya 


- Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili bir video yayınladı. Cumhurbaşkanın katılımı ile tanıtılan Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG), sosyal medya üzerinden markalaşma süreci ile ilgili video paylaştı. Paylaşılan videoda; pazar araştırması ve hedef kitlenin belirlenmesi, bilinçaltı beklenti araştırması, marka özünü tanımlama, marka adını belirleme ve test etme, gibi birçok nitelendirmeye bakılarak çalışma yapılacağını duyurdu.
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