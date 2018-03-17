-TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun konuşması

-Ödül töreni



( TOKAT ) TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "160 milyar TL devletten alacağımız var"- "Bakanımızla oturduk çalıştık, hükümetimizle götürdük, bakanlar kurulu, komisyon, komisyondan da meclisten de geçti yasa çıktı"- "Tam 160 milyar TL devletten alacağımız var" TOKAT



- Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, önemli reformun KDV alanında yapıldığına dikkat çekerek, "Bakanımızla oturduk çalıştık, hükümetimizle götürdük, bakanlar kurulu, komisyon, komisyondan da meclisten de geçti yasa çıktı. Alacağımız para ne kadar biliyormusunuz? Tam 160 milyar TL devletten alacağımız var" dedi.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Milli İrade Salonunda düzenlenen il ve ilçeler müşterek istişare toplantısı TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımı ile yapıldı. Toplantıda konuşma yapan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, finansman alanında Türkiye genelinde 681 bin firmaya dokunduklarını ifade etti.

Oda ve borsaların katkılarıyla yüzde 9,9 faiz oranıyla üyelere nefes kredisi sağladıklarını belirten Hisarcıklıoğlu, 27 bin firmaya 5 milyar lira kaynak oluşturduklarını ifade ederek, "KOSGEB’in de 0 faizli 3 yıl vadeli olarak, 290 bin firmaya, 8 milyar lira kredi verdik. Kredi Garanti Fonu olarak 364 bin firmaya 221 milyar lira tutarında kefalet sağladık. Tokat’da 2 bin 700 firmanın, yani aktif üyelerin yarısının faydalandı" dedi.

"İstihdam seferberliği kapsamında önemli teşvikler" Hisarcıklıoğlu, İstihdam seferberliği sayesinde Türk özel sektörünün 1,5 milyon ilave istihdam sağladığını ifade eden Hisarcıklıoğlu, "İstihdam seferberliği kapsamında önemli teşvikler sağlandı. Bu teşvikleri aylık 100 TL asgari ücret desteği 2018’de devam edecek. Yeni birini işe aldığınızda prim+vergi devlet tarafından karşılanıyor. Siz sadece maaşını ödeyeceksiniz. Yani 1,600 TL sizden, 800 TL vergi+prim devletten. Teşvikler tam 3 yıl boyunca yürürlükte olacak. Bu arada geriye dönük teşviklerinizi de almayı unutmayın" ifadelerini kullandı. İş dünyasını rahatlatan adımlar Sanayi-Üretim Reform Paketi kapsamında bir diğer önemli reformun KDV alanında yapıldığını ifade eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Bakanımızla oturduk çalıştık, hükümetimizle götürdük, bakanlar kurulu, komisyon, komisyondan da meclisten de geçti yasa çıktı. Alacağımız para ne kadar biliyormusunuz? Tam 160 milyar TL devletten alacağımız var. Bunun şu gün cebinizde olduğunu düşünün ekonomi hoplar. Ama devlet bunu bir günde de bize veremez. Razı olduk belirli bir takvim içerisinde ödenecek. Olsun para batmadı ya, para bir vadeye bağlandı. Paramız gelecek 160 milyar lira alacağız" dedi.

Özel sektör olarak sıkıntıların olduğunu ama bunları aşacak iradeye sahip olunduğunun altını çizen Başkan Hisarcıklıoğlu, birlik ve beraberlik mesajları vererek konuşmasına şöyle devam etti: "Kavga ile sıkıntı çözülmez, tam tersi kutuplaşırsınız. Ortak akıl ve diyalog ile çözülür meseleler. Bir ve beraber olunca Allah rahmet ve bereketi veriyor. Hepimiz kardeşiz, bir birimizi ötekileştirmeyelim. Afrin olaylarında görüyorsunuz dost kim düşman kim karışmış durumda. Dostumuz yok, 80 milyondan başka dostumuz kardeşimiz yok. Bir birimizi mezhebi etnik kökeninden dolayı renginden, boyundan siyasi görüşünden dolayı ayrıştırmayın. Allah bize akıl vermiş tutup düşünün diyor. Farklı düşüneceğiz hepimiz, farklılığımız zenginliğimiz. İnsan olmanın özelliği bu. Düşüneceğiz ama ortak akılda birleşebiliyorsak işte o zaman rahmet ve bereketi görürüz. Milyarlarca insan gelmiş gitmiş bizde bir gün toprak olacağız. Bu dünyada kalacak tek şey sevgi. Eksiği ile noksanı ile bir birinizi sevin. Hatasız insan olmaz, hepimizin hatası var. Sevgi ile bak iyiyi görürsün, nefretle bak hiç bir zaman iyi göremezsin" Yapılan konuşmaların ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu "Fark yaratanlar, Tokat'a değer katanlar" ödül töreninde Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'na Kanal Tokat projesi ile plaket takdim etti. Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Zeyid Aslan, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin ve TTSO Başkanı Ahmet Arat ödül almaya hak kazananlara plaketlerini takdim etti. Plaket törenin ardından TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, özel uçakla Ankara'ya döndü. (Nİ-

