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21 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
TMO Giresun'da fındık alımına başladı - GİRESUN

TMO Giresun'da fındık alımına başladı - GİRESUN

- TMO Giresun 'da fındık alımına başladı - TMO'nun fındık alım merkezi - TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal'ın açıklaması - Fındık teslimiTMO Giresun 'da fındık alımına başladı - TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal: - "Alım döneminin sonuna kadar 700 personelimiz dönüşümlü olarak görev yapacaklar. 33 ayrı alım noktası, 60 civarında da ekip kurduk"GİRESUN (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yedinci kez devreye giren ve belirlenen takvim doğrultusunda hazırlıklarını tamamlayan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), Giresun 'da üreticilerden fındık almaya başladı.
Giresun Ticaret Borsasının "Fındık Lisans Deposu"nda ofis, önceden randevu alan üreticilerden alım kriterleri doğrultusunda Giresun kalite kabuklu fındığı kilogram başına 17 liradan alıyor.TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, ofisin alım merkezini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.Güldal, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, fındıkta yedinci kez alım sezonu gerçekleştirdiklerini söyledi.

TMO olarak tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ve 33 ayrı alım noktasında 60 civarında ekip görevlendirdiklerini ifade eden Güldal, "Fındık alımları için Türkiye genelinde 700 personel görevlendirdik. Alım döneminin sonuna kadar 700 personelimiz dönüşümlü olarak görev yapacaklar. 33 ayrı alım noktası, 60 civarında da ekip kurduk." dedi.
Güldal, yüzde 6'nın altında rutubet, yüzde 5'in altında kırık ve sağlam iç fındık oranının da yüzde 40 ve üzerinde olması gibi bazı alım kriterleri bulunduğunu belirterek, üreticilerin kurumun internet sayfasından tüm ayrıntılı bilgilere ulaşabileceklerini aktardı.TMO'nun kota uygulamasının bulunmadığı, burada verim ortalamasının baz alındığına işaret eden Güldal, şöyle konuştu:"Verim ortalamalarında yüzde 15 civarında artış yaptık. Giresun merkez 65 kilograma kadar çıktı. Sadece Giresun 'da değil, tüm fındık bölgelerinde yüzde 10 - 15 aralığında, en çok Giresun 'da artış oldu. Verim ortalamalarında inisiyatif kullanarak gerekliliklerini ve ona uygun mazeretimizi, üreticilerimizin beklentilerini dikkate alarak alımlarımızı yapacağız."Güldal, FiSKOBİRLİK ile TMO arasında fındık alımıyla ilgili iş birliği yapılması konusunda görüşme olduğunu kaydederek, protokol çalışmalarının henüz sonuçlanmadığını söyledi.

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları ise TMO'nun bugün itibarıyla Giresun 'da alım sezonunu açtığını belirterek, alım döneminin hayırlı olmasını diledi. Giresun 'da her köyde örnek fındık bahçesi oluşturulduğunu ifade eden Sarıfakıoğulları, bunların sayısını üçe ve verim miktarını da dönüme 170 kilograma çıkarmayı hedeflediklerini kaydetti.
TMO'ya Giresun 'da ilk ürünü 760 kilogram fındıkla Ayşe Ensari adlı üretici teslim etti.Alım törenine, Giresun Ticaret Borsası Başkanı Hamza Bölük, Giresun Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Angın, TMO yetkilileri, davetliler ve üreticiler katıldı.

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