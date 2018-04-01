- TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi Kilis Valiliğini ziyaret etti

- Ziyaretten görüntüler

- Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’nın konuşması

- TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin konuşması

- Hediye verilmesi

- Genel ve detaylar

- Görnütüler kilis’ten_ HD_ 01042018_KILIS_IHRACATCILAR_BIRLIGI_VALILIKTE_ kodu ile geçildi



( KİLİS ) KİLİS



- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’ı makamında ziyaret etti. TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi beraberindeki heyet ile birlikte Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan’ı ziyaret etti. Vali Mehmet Tekinarslan, ziyarette yaptığı açıklamada, Mart ayı ihracat rakamlarının Kilis’te açıklanmasından memnun olduklarını ifade ederek, “İhracat verilerine açıklamanızı bu kadar yüz güldürmesinden dolayı da ayrıca kendimize pay çıkarmak istiyorum. Kilis uğurlu bir şehir, kısmeti bol bir şehir” dedi.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, Kilis’te, olmaktan son derece büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade ederek, “Valilik olarak, gerek sizin yapmış olduğumuz çok güzel çalışmalar ve gerekse biraz önce özellikle Öncüpınar sınır kapısını sizlerle birlikte ziyaret ettik. Bir yürüyüş yaptık. Burseya dağını gördük. Sizin yaptığınız Özellikle de açıklamalarda bahsettiğiniz bir buçuk metre kalınlığındaki duvarlar 1 metre kalınlığındaki kalanlardan yapılmış olan tünelde de kahraman Türk ordumuzun göstermiş, olduğu büyük başarı gerçekten bizleri bir Türk olarak gururlandırdı. İhracatçılar, olarak gururlandırdı. Çünkü konuşmamda da bahsetmiştim. Eğer, biz bu işleri yapabiliyorsan bizim önce en büyük güvencemiz Türk ordusudur. Çünkü her güvenlik, yoksa hiçbir şeyin bir önemi yok, o yüzden de burası bir sınır şehri gerçekten yapılan işte buraya gelip görmek gerekiyor.Az önce söylediğiniz gibi kendi gözlerinizle görmeniz lazım, ben özellikle valimizin bahsetmiş olduğum altını çizmek istiyorum. Oda Gaziantep'e yapılan turlarda yarım gün de mutlaka bütün yerli turistlerin Kilis’e, bir sefer düzenlemesidir. Buradaki gerek sınırı görmesi gerektiğini tarihi ve turistik yerlerini gelmesi son derece önemli hem şehit halkımızla bütünleşmek, hem de onlara moral motivasyon sağlamak hem de ekonomisine katkı sağlamak bizim için gerçekten çok önemlidir” dedi.

Daha sonra Vali Mehmet Tekinarslan tarafından TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi’ye Kilis’in organik zeytinyağı hediye edildi. Ekşi’ye ziyarette Kilis Belediye Başkan Vekili Ahmet Polat, Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Başkanı Abdulkadir Çıkmaz, Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Selahattin Kaplan, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Erdal Öndeş, Kilis Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Sevengül ile diğer yetkililer eşlik etti. (MAD-Y)

