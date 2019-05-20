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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Tıkanan kanalizasyon seraları sular altında bıraktı

Tıkanan kanalizasyon seraları sular altında bıraktı

Çiftçilerin kürekle kanal açmaya çalışması

Kanalizasyon Kalaba Kanal A Benzin Irak 

-Detaylar
-Seralardan görüntü
-Kanalizasyon çukurundan gelen sudan görüntü
-Sular altındaki ürünler
-Sular altındaki seralardan görüntü
-Arife Canbaz ile röp
-Kanalizasyon giderindeki sulardan görüntü
-Sular altında kalan seralar ve arazilerden görüntü

( KARABÜK - ÖZEL)- Kilolarca ürünleri telef olan çiftçiler duruma isyan etti KARABÜK

- Karabük’te yağışlar sonrası kanalizasyon kanalları tıkanınca seralar sular altında kaldı. Kanalizasyon suları altında kalan fasulye, marul, domates, salatalık gibi kilolarca ürünleri telef olan çiftçiler ise duruma isyan etti. Karabük’te etkili olan yağışlar sonrası tıkanan kanalizasyonlar geri tepince Kılavuzlar köyündeki seraları sular altında bıraktı. Köylüler, daha önce de aynı sıkıntıların yaşandığını belirterek kanalizasyon kanallarının düzeltilmediğinden şikayetçi oldu. Geçimini çiftçilikle sağlayan Arife Canbaz, daha önce derenin yükselmesi sonucu gelen seraları su bastığını ve Allah’tan gelen bir şey olduğunu söyleyerek, “ Bu durum çok farklı. Bu çaydan gelen değil kanalizasyondan yaşanan bir sıkıntı. Emek veriyoruz burada. Binlerce lira zararımız var. Bunu şimdi kim karşılayacak. Kimse ilgilenmiyor, herkes laf kalabalığı yapıyor. Binlerce lira zararımız var. Ürünü erken çıkaracağız diye canımız çıkıyor. Soğuklar ürünleri koruyacağız diye tüllerle örtük. Bu sene diğer yıllara göre her şey daha pahalı. Sadece bir fide 3.25 lira. Gübre, benzin, mazot her şey pahalı.” diyerek tepkisini ortaya koydu.
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