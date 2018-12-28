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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Ticaret Bakanı Pekcan - İpsala Sınır Kapısı'nda 1,5 ton esrar ele geçirilmesi - GAZİANTEP

Ticaret Bakanı Pekcan - İpsala Sınır Kapısı'nda 1,5 ton esrar ele geçirilmesi - GAZİANTEP

- İpsala Sınır Kapısı'nda 1,5 ton esrar ele geçirilmesi - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın Karkamış Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunması - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın açıklamalarıİpsala Sınır Kapısı'nda 1,5 ton esrar ele geçirilmesi - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Gümrüklerde yakalanan, 1,5 ton, en büyük miktarda uyuşturucu esrar. Arnavutluk plakalı bir araçta yakalandı" - "Evlatlarımızı korumuş olduk. İnşallah bundan böyle de buna devam edeceğiz"GAZİANTEP (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İpsala Sınır Kapısı'nda Arnavutluk plakalı bir tırda 1,5 ton esrar ele geçirilmesine ilişkin, "Evlatlarımızı korumuş olduk. İnşallah bundan böyle de buna devam edeceğiz." dedi.
Pekcan, Gaziantep'teki Karkamış Gümrük Kapısı'nda incelemelerde bulunarak, burada görevli dedektör köpeklerle ilgilendi.Sınır kapısındaki x - ray cihazlarını da inceleyerek yetkililerden bilgi alan Pekcan, daha sonra gazetecilere, İpsala Gümrük Kapısı'nda 1,5 ton esrar ele geçirilmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Pekcan, "Gümrüklerde yakalanan, 1,5 ton, en büyük miktarda uyuşturucu esrar. Arnavutluk plakalı bir araçta yakalandı. Ben burada hem Trakya Gümrük Ticaret Bölge Müdürlüğümüze hem de İpsala ve Trakya'daki gümrük muhafazada çalışan bütün arkadaşlarımıza gösterdikleri çaba, gayret ve başarı için teşekkür ediyorum. Evlatlarımızı korumuş olduk. İnşallah bundan böyle de buna devam edeceğiz." diye konuştu.
Karkamış Gümrük Kapısı'ndaki sorunları da Vali Davut Gül ve Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile görüştüklerini aktaran Pekcan, "Buraya tır parkı yapmak belki biraz genişletmekle ilgili projelerimiz var. Onlarla ilgili çalışmalarımızı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Uyuşturucu Gümrük Muhafaza Köpek Akalan Dedektör Köpek 

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