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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Ticaret Bakanı Pekcan’dan Yüksekova’ya ziyaret

Ticaret Bakanı Pekcan’dan Yüksekova’ya ziyaret

Genel görüntü

Hatıra Fotoğrafı Toplantı 

-Yemekten görüntü
-Askerle hatıra fotoğrafı çekerken
-Gümrüğe gelişi
-Toplantı
-Detay

( HAKKARİ ) HAKKARİ

- Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki Esendere Gümrük Kapısı’nda incelemelerde bulundu. Öğle saatlerinde uçakla Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve kurum amirleri karşıladı. Daha sonra Esendere Tabur Komutanlığına geçen Pekcan, askerlerle yemek yiyerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Buradan da Esendere Gümrük Kapısı’na geçen Pekcan’ı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu karşıladı. Esendere Gümrük Kapısı’nda bulunan brifing salonunda ilgili kişilerle basına kapalı olarak bir araya gelen Pekcan, bir saat süren toplantının ardından Esendere Belediyesine geçti. Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ve personeller tarafından karşılanan Pekcan, ziyaretinin ardından Hakkari il merkezine gitti.
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