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30 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Tescilli Kale biberinin hasadına başlandı - DENİZLİ

Tescilli Kale biberinin hasadına başlandı - DENİZLİ

- Tescilli Kale biberinin hasadına başlandı - Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç açıklamaTescilli Kale biberinin hasadına başlandı - Denizli 'de coğrafi işaret belgesine sahip Kale biberinin rekoltesinde bu yıl yüzde 25 artış bekleniyorDENİZLİ (AA) - Denizli 'nin Kale ilçesinde yetişen coğrafi işaret belgesine sahip Kale biberinin hasadına başlandı.Kale Belediye Başkanı Mehmet Salih Sağınç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alanyurt, Demirciler, Gökçeören, Habipler ve Özlüce mahallelerinde yetiştirilen biberin ilçenin en önemli geçim kaynağı olduğunu söyledi.

Biber üreticilerinin bu yıl rekolte ve fiyattan memnun olduğunu dile getiren Sağınç, şunları kaydetti:"Geçen yıl yaklaşık 600 dekar alanda 6 bin ton hasat yapılan biberin rekoltesinde bu yıl yüzde 25 artış bekleniyor. İlçede damla sulamanın yaygınlaşması verimi doğrudan etkiledi. Hem rekolte hem ürün kalitesinde sevindirici gelişmeler var. İlk ürünler pazarda 7 liradan satılmaya başlandı. Biberin iç piyasanın yanında ihracat pazarlarında da tanıtılması için çalışma yapıyoruz."Sağınç, Kale biberinin üç damarlı ve saman sarısı renkte olduğunu, C vitaminiyle yağ oranının yüksekliği ve kalın eti dolayısıyla talep gördüğünü anlattı.Biber üreticisi Bülent Kadıkca da verim ve kalite açısından iyi bir sezon yaşadıklarını, ürünün istedikleri fiyatlarla pazar bulmasını umut ettiklerini söyledi.

Asad Damarlı Muhabir Gesi La Paz 

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