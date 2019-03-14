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14 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Tekstil ihracatında hedef, Cumhuriyet tarihi rekoru - ANTALYA

Tekstil ihracatında hedef, Cumhuriyet tarihi rekoru - ANTALYA

- Toplantıdan detaylar - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz ile röportajTekstil ihracatında hedef, Cumhuriyet tarihi rekoru - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz: - "2019'da tekstil ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmak istiyoruz. 28 milyar dolar ihracat hedefi koyduk. İnşallah bunu yakalayacağız" - "Dünyada da söz sahibi bir sektörüz. Dünyanın en büyük altıncı tedarikçisiyiz. Her yıl Türkiye'ye 15,5 milyar dolar net döviz girdisi sağlıyoruz"ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, bu yıl ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmak istediklerini belirterek, "28 milyar dolar ihracat hedefi koyduk. İnşallah bunu yakalayacağız." dedi.
Öksüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tekstilin en önemli sektörlerden biri olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1 milyon kişiye iş imkanı sağladıklarını, perakende sektörüyle birlikte bu rakamın 2 milyon kişiyi geçtiğini belirten Öksüz, şöyle devam etti:"27 milyar dolarlık ihracatımız var. Dünyada da söz sahibi bir sektörüz. Dünyanın en büyük altıncı tedarikçisiyiz. Her yıl Türkiye'ye 15,5 milyar dolar net döviz girdisi sağlıyoruz. 2019'da tekstil ihracatında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmak istiyoruz. 28 milyar dolar ihracat hedefi koyduk. İnşallah bunu yakalayacağız. Dünyadaki ekonomik durum, ihracat yapılan ülkelerin alım gücü bunda önem arz ediyor."Net ihracatçı olduklarına işaret eden Öksüz, "Bizim en fazla ithal ettiğimiz ürünler ham maddemiz. Ham maddeye çok ciddi döviz ödüyoruz. Türkiye'de bunun üretimini artırırsak, pamuk, polyester ve sentetik elyafları artırırsak dış ticaret fazlamız olacaktır." dedi.
- "Neredeyse ihracat yapmadığımız ülke yok"Öksüz, tekstil sektörünün neredeyse ihracat yapmadığı ülke bulunmadığını dile getirirken şunları kaydetti:"Avustralya, Güney Amerika, Japonya gibi pazarlarda ihracatı artırma hedefimiz var. Avrupa'da her zaman en önlerde olmak istiyoruz. Geri adım atmamamız lazım. Coğrafi avantajımız söz konusu. Bir de Afrika pazarı önemli. Hızla ihracatı artırdığımız bir pazar. Rusya yine çok önemli. Rusya'da ticari avantaj sağlarsak, serbest ticaret anlaşması gibi bir ayrıcalık olursa ihracatımız çok ciddi artar. Ocak ve şubat aylarında ihracatta düşüş yaşadık ancak mart ve nisanda toparlanma olacak. Özellike Avrupa pazarında stokların fazla olması, müşterilerimizin biraz frene basması düşüşe neden oldu ama kısa sürede toparlanacağız. 2018'de ihracatımız 2017'ye göre yüzde 4 arttı. 2019'da da bu artışı sağlayacağız."

Tekstil Sektörü Ticaret Anlaşması 7 Milyar Dolar Serbest Ticaret Anlaşması Dış Ticaret 

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