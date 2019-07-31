TCMB Başkanı Uysal: 'Dolarizasyonda bir miktar daha pozitif döneme gireceğimizi öngörüyoruz' - ANKARA
TCMB Başkanı Uysal: "Dolarizasyonda bir miktar daha pozitif döneme gireceğimizi öngörüyoruz" - ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal'ın konuşmasıANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, "Enflasyon Raporu 2019 - III Bilgilendirme Toplantısı"nda sunum yaptı. - 5 - TCMB Başkanı Murat Uysal: "Dolarizasyonda bir miktar daha pozitif döneme gireceğimizi öngörüyoruz."
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