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29 Mayıs 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Taşköprü sarımsağında dolu zararı - KASTAMONU

Taşköprü sarımsağında dolu zararı - KASTAMONU

- Sarımsak tarlasından detay - Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliğinde tarım danışmanı olarak çalışan ziraat mühendisi Özkan Özdemir ile röportaj - Üretici Cahit Kurt ile röportajTaşköprü sarımsağında dolu zararı - Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesinde geçen hafta etkili olan dolu nedeniyle ürünlerde önemli oranda hasar oluştuKASTAMONU (AA) - Türkiye'nin önemli sarımsak üretim merkezlerinden Kastamonu 'nun Taşköprü ilçesinde, dolu nedeniyle ürünlerde zarar meydana geldiTaşköprü'de 25 bin dekar alanda yılda ortalama 25 bin ton sarımsak üretiliyor. Şubat ve mart aylarında ekilen sarımsağın hasadı ise temmuz ayında tamamlanıyor.İlçede geçen hafta etkili olan dolu yağışı ise sarımsak üretimini olumsuz etkiledi.Taşköprü Sarımsak Üreticileri Birliğinde tarım danışmanı olarak çalışan ziraat mühendisi Özkan Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taşköprü sarımsağının tadı ve aromasıyla diğer sarımsak türlerinden ayrıldığını söyledi.

Gelişen teknoloji ve sarımsak üretimi konusunda zaman zaman üreticilere bilgi verdiklerini aktaran Özdemir, "Taşköprü'de 80 civarında köyümüzde sarımsak üretimi yapılıyor. Bunlardan 40'ında dolu nedeniyle zarar oluştu. Dolu hasarı olan köylerimize öncelikle sarımsağın yeşil aksamlarının tekrar dirilmesi, yenilenmesi açısından azotlu gübreleri tavsiye etmekteyiz. Sarımsakta üretimin verim düşmeden eski haline ulaşabilmesi için bilimsel verilerle çiftçilerimizle el ele vererek çalışmalarımızı sürdürmekteyiz." ifadelerini kullandı.Üretici Cahit Kurt da uzun yıllardır sarımsak yetiştirdiğini belirterek, "Geçen haftaki dolu nedeniyle sarımsaklarımız zarar gördü. Zararım yüzde 80 diyebilirim. Dolu nedeniyle sarımsağın gelişmesi durmak üzere. Hasat tarihine 1,5 ay var. O zamana kadar ürün kendini biraz toparlarsa zarar yarı yarıya gibi olur." diye konuştu.

Tarım Teknoloji Muhabir Dolu Yağışı Toparlar 

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