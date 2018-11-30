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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin ziyaretleri - KONYA

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin ziyaretleri - KONYA

- Tarım ve Orman Bakanı Ekrem Pakdemirli'nin ziyaretleri - Bakan Pakdemirlİ'nin Büyükşehir Belediyesini ziyaret etmesi - Bakan Pakdemirli'nin Konya Ticaret Borsası ve Mevlana Müzesi'ni ziyaret etmesiTarım ve Orman Bakanı Pakdemirli Konya 'da - Bakan Bekir Pakdemirli, Konya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret ettiKONYA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Konya Valiliğini ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.Pakdemirli, Konya Tarım Zirvesi için geldiği Konya 'da, Valiliği ziyaret etti. Burada Vali Cüneyit Orhan Toprak tarafından karşılanan Pakdemirli, Valilik şeref defterini imzaladı.Bakan Pakdemirli, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı makamında ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi aldı.Beraberindeki heyetle Konya Ticaret Borsasına da (KTB) ziyarette bulunan Pakdemirli, burada tarım sektörü paydaşlarıyla KTB Elektronik Satış Salonunu gezdi.KTB Meclis Başkanı Namık Köklüsoy'dan borsada gerçekleştirilen işlemlere ilişkin bilgi alan Pakdemirli, daha sonra Mevlana Müzesi'ni ziyaret etti.Bakan Pakdemirli'ye ziyaretlerde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya İl Başkanı Hasan Angı, bazı milletvekilleri ve bakanlık bürokratları eşlik etti.

Tron Tarım Demirli Bakanlık 

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