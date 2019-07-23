Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Tadına bakanların hayran olduğu böğürtlen dalında 8 lira

Tadına bakanların hayran olduğu böğürtlen dalında 8 lira

-BÖĞÜRTLENLERİN TOPLANMASINDAN GÖRÜNTÜ

Asad Gübre 

--BÖĞÜRTLEN BAHÇESİNDEN GÖRÜNTÜ
--DALINDAKİ BÖĞÜRTLENLERDEN GÖRÜNTÜ
--TOPLANAN BÖĞÜRTLENLERDEN GÖRÜNTÜ
--KESTEL ZİRAAT ODASI BAŞKANI EYÜP KILIÇ RÖP
--ÜRETİCİLERLE RÖP

( BURSA - ÖZEL)- Uludağ'ın eteklerindeki köylüler özenle baktıkları böğürtlenleri tek tek topluyorlar BURSA

- Türkiye'deki böğürtlen üretiminin yüzde 40'ını karşılayan Uludağ'ın eteklerindeki köylerde hasat başladı.
Bin bir derde şifa olarak bilinen, bilhassa ilâç firmalarının tercih ettiği böğürtlenler, Bursa'da dalından toplanmaya başladı.
Gıda boyası olarak kullanılan, dondurmada tercih edilen ve suyu sıkılan böğürtlenlerin hasadına başlayan köylüler, bu yılki fiyatlardan memnun. Geçen yıl fiyatı 3 liradan satılan ve çiftçiyi çok mağdur eden böğürtlen bu yıl toptan 8 liradan alınıyor. Geçtiğimiz yıllarda fazla para kazanamadıkları için gençler köylerini terk edip şehre göçerken, böğürtlen işi yaşlılara kaldı. Uzun yıllardır böğürtlenden aracıların para kazandığını belirten çiftçiler, böğürtlenin önümüzdeki yıllarda da bu şekilde para etmesini umduklarını ifade etti.
Bir dönümden 1 ton ürün elde edilen böğürtleni bir işçi günde 100 kilo toplayabiliyor. Böğürtlen hasadının 10 gün önce başladığını ifade eden Kestel Ziraat Odası Başkanı Eyüp Kılıç, "Bu yıl böğürtlen fiyatları iyi. Aslında pek iyi değil, ama geçtiğimiz yıllarda para etmediği için iyi diyoruz. Dünyanın en pahalı mazot, gübre ve ilâcını bizim çiftçimiz alıyor. Köylerde çiftçi kalmadı. Çiftçilik yapan insan ortalaması 60. Eiftçi emeğinin karşılığını alamadığı için mecburen göçler yaşandı. Bu böğürtlen 24 köyümüzde yetişiyor" dedi.
Üreticiler ise, "Bu yıl hasat başladı.
Bu ürün çok az yetişiyor, ama yine de para etmiyordu. Köylerimizden para kazanamadıkları için çok göçler oldu. Bu yıl fiyatlar iyi. Bu bölgede yetiştirdiğimiz ürünler çok kaliteli. Çok faydalı bir meyve, bir çok alanda kullanılıyor" şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Türkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola ÇıktıTürkiyenin İkinci Sondaj Gemisi Yavuz Yola Çıktı
Türk Firma Dünya Liderine işi ÖğretecekTürk Firma Dünya Liderine işi Öğretecek
Başkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgiBaşkentte Tanzim Satış Noktalarına Yoğun İlgi
Hüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete DoyuracakHüdaverdi Steak & Izgara Sizi Ete Doyuracak
Yerli Bomba Atarlar Kışla YolundaYerli Bomba Atarlar Kışla Yolunda
Akçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla DöndüAkçakoca'da Balıkçılar Karadeniz'den 40 Ton Palamutla Döndü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı