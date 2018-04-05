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05 Nisan 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sudan ve Türkiye arasında tarım alanında yatırım yapılması için imzalar atıldı

Sudan ve Türkiye arasında tarım alanında yatırım yapılması için imzalar atıldı

İmza töreni

Timsah Derisi Milyar Dolar Özel Sektör Yol Haritası Hayvancılık 

-Bakanların konuşmaları
-Genel ve detay

( ANKARA )- Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba:- “Ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz” ANKARA

- Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Eşref Fakıbaba, “Ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkmasını hedefliyoruz” diye konuştu.
Tarım Gıda ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba ve Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanı Prof. Dr. Abdellatif Ahmed Ijamı iki ülke arasındaki karşılıklı ticaretin ve iş birliğinin gelişmesi için Türkiye- Sudan Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma komisyonu 14. Dönem Toplantı Tutanağını imzaladı. Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve yatırımların yapılması için Türkiye- Sudan Ticaret, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma komisyonu 14. Dönem Toplantısında karşılıklı imzalar atıldı. İmza töreninden önce açıklamalarda bulunan Bakan Fakıbaba, her iki ülkenin de teknik heyetinin gerçekleştirmiş oldukları yoğun çalışmalar neticesinde hazırlanan tutanağın iki ülke arasındaki ilişkileri pekiştireceğini dile getirdi. Toplantının amaçlarını da sıralayan Fakıbaba, “Bu toplantı ticaretten sanayiye, tarımdan enerjiye, her alandaki işbirliğimizin daha fazla nasıl geliştirilebileceğine yönelik yol haritası çizmektedir. Bu kapsamda bazı hususların altını çizmek istiyorum. Ülkelerimiz arasındaki ticareti geliştirmek için çabalarımızı artırmalıyız. Özel sektörlerimizin temaslarını ve işbirliğini geliştirilmesini, ülkelerimiz arasındaki ticari ilişkilerin derinleştirilmesi noktasında değerli görüyorum” dedi.
Türkiye ile Sudan arasındaki ticaret hacminin yaklaşık 5 yüz milyon dolar olduğunu kaydededen Fakıbaba, imzalardan sonra bu rakamın orta vadede 2 milyar dolara çıkmasını hedeflediklerini aktardı. Sudan Tarım ve Ormancılık Bakanı Prof. Dr. Abdellatif Ahmed Ijamı, her iki ülkeye büyük görevler düştüğünü ve çok meşakkatli bir yolun kendilerini beklediğini ifade ederek yine sadece devlet birimlerinde değil özel sektörden de destek beklediklerini belirtti.
Sudan Bakanı Ijamı, Türkiye’nin önemli bir yerde bulunduğunu ve bu coğrafi özelliğinden dolayı Asya ile Avrupa’nın kapısı olma niteliğini taşıdığını aynı şekilde Sudan’ın da Afrika’nın kapısı olduğunu ve bunun iki ülke için önemli bir avantaj sağladığını sözlerine ekledi. Ijamı, “Başta hayvancılık, ormancılık olmak üzere biz bütün alanlarda yatırım yapabiliriz. Sudan’a yapılan destek olmasaydı çok üzülürdük bu anlamda çünkü Türkiye’ye derin bir sevgi besliyoruz. Yatırımlarımızı 15 milyon dolara çıkma hedefimiz olmalıdır. Şunu söylemeyim ki Türkiye Sudan için çok şey yaptı. Bizim yanımızda kimse durmazken destek verdi. Kendi adıma ve tüm bakanlarımız adına herkesi selamlıyor ve teşekkür ediyorum. Bugün çok büyük bir iş gerçekleştiriyoruz. Türkiye Ekonomi Bakanına da ayrıca teşekkür ediyorum. Bir insan ülkesinden ayrıldığında hüzünlenir. Ben Sudan’a gideceğim için üzüntülüyüm çünkü Türkiye’deyken kendi ülkemde kendi evimde gibi hissettim bence biz bu sevgiyle bu muhabbetle duramayız, çalışmaya devam edeceğiz. Sizi de Sudan da ağırlamak isteriz” şeklinde konuştu.
Sudan Bakanı Fakıbaba’ya fildişinden yapılmış tespih ve timsah derisinden yapılmış özel bir çanta hediye ederken Fakıbaba da Türkiye Fotoğraf katalogu ve özel porselen vazo takımı hediye etti.
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