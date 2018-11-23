Somalili genç kız işsizlik sorununu geri dönüşümle çözdü - MOGADİŞU
- Somalili genç kız Firdevse Ali İbrahim'in pet şişelerden Ürettiği sehpa, sandalye ve mutfak gereçleri - Somalili genç kız Firdevse Ali İbrahim ile röportaj - Firdevse'ye yardım eden arkadaşı Selika Nur ile röportajMOGADİŞU (AA) - NUR CEYDİ - Somali'de üniversite mezunu genç kız, işsizlik sorununu geri dönüşümle çözdü. Plastik şişe ve kartonlardan ev eşyaları yapan Somalili genç, bunları satarak geçimini sağlıyor.Firdevse Ali İbrahim isimli 20 yaşındaki genç kızın geri dönüşüme soktuğu malzemelerle ürettiği ev eşyaları ciddi ekonomik sıkıntılar yaşanan ülkede büyük ilgi görüyor.Ürettiği sehpa, sandalye ve mutfak gereçlerini sosyal medya üzerinden ilgililerin beğenisine sunan Firdevse'nin müşterilerinin sayısı günden güne artıyor.AA muhabirine konuşan Kamu Sağlığı Bölümü mezunu Somalili genç, bu fikrin amcasının evinde biriken kullanılmış şişeleri değerlendirmek istemeleri sonucu doğduğunu belirtti. Buradan yola çıkıp geri dönüşümle çeşitli ev eşyaları ürettiklerini aktaran Firdevse, ürünlerinin sosyal medya ve yerel basın aracılığıyla tanınması sonucu her sabah talep listeleri aldığını ifade etti. Ürettikleri eşyaların sehpa, sandalye ve mutfak gereçleriyle sınırlı olmadığına işaret eden Firdevse, baharatlık, kaşıklık, ofis malzemeleri, telefon kılıfı, kalemlik ve ayakkabı kutusu da yaptıklarını söyledi.
Mutfak ve ofis gereçleri için fiyatların 5 ile 7 dolar arasında değiştiğini aktaran Firdevse, şişelerden ürettikleri sehpaların büyük olanları için yaklaşık 400, orta boyları için 180, küçükleri içinse 65 - 80 civarı şişe kullandıklarını kaydetti.