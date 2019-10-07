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07 Ekim 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Soma 2. Girişimcilik fuarı başladı - MANİSA

Soma 2. Girişimcilik fuarı başladı - MANİSA

- Soma girişimcilik fuarı - Kadın girişimcilerin el emeği ürünleri ve yöresel ürünleri - Soma Belediye Başkanı Ali Tulup'un açılış konuşması - Bando takımı gösterisiSoma 2. Girişimcilik Fuarı Başladı - MANİSA (AA) - Manisa 'nın Soma ilçesinde Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kadın Girişimciler Kurulu tarafından Soma Belediyesinin destekleriyle bu yıl ikincisi düzenlenen ve 4 gün sürecek olan "Girişimcilik Fuarı" açıldı."Sen İstersen Her Şeyi Yaparsın" sloganı ile kapılarını açan fuarın açılışına, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Cumhuriyet Başsavcısı Serkan Başaran, Soma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Cem Doğan, fuar katılımcıları ve vatandaşlar katıldı.
Kaymakam Altıntaş, açılışta yaptığı konuşmada fuarda emeği geçen tüm kadınları ve katılan kadın girişimcileri tebrik ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.Belediye Başkanı Ali Tulup ise kadın girişimcilerin öncülüğünde güzel bir fuar düzenlendiğini belirterek, "Eksiklerimiz olabilir seneye dışarıdan katılımlar ile büyüterek yapmaya devam edeceğiz. Somamıza ve tüm bölgemize hayırlı olsun." şeklinde konuştu.
Soma TSO Başkanı Cem Doğan, fuarı geleneksel hale getirilerek her yıl düzenleyeceklerini söyledi.

Fuara bu yıl 150 girişimcinin katıldığını belirten Doğan, “Geçen yıl 60 katılımcı ile yaptık. Bu yıl Soma’nın dışından da katılımlar var ve 150 kadın girişimci fuara katılım sağladı. Girişimcilikte kadın gücü parolası ile ve 'Sen istersen her şeyi yaparsın' sloganı ile Kadın Girişimciler Kurulu ile bu yola çıktık. Soma Belediyesinin büyük desteği ile düzenlenen fuarda, girişimcilik farkındalığı oluşturmak, kadınların ekonomiye katılımını arttırmayı amaçlıyoruz. Soma dışından da yoğun katılımlarla her yıl büyüterek düzenleyeceğiz." dedi.
Bando gösteri eşliğinde açılan fuara katılan kadın girişimciler ile kadın kooperatifleri el emeği ürünlerinin, yöresel ürünlerin satışını ve firmalarının tanıtımını yapıyor. Fuarda ayrıca Balıkesir’in Susurluk Belediyesinin açtığı stantta "Ömür - Üreten Kadınlar Projesi" kapsamında açılan kurslarda üretilen eşyalar da satışa sunuldu.Fuarın, 11 Ekim Cuma gününe kadar açık kalacağı bildirildi.

Kadın Girişimci Bild Kooperatif Girişimcilik 

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