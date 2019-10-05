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05 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sivasspor ile Akbank arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi - SİVAS

Sivasspor ile Akbank arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendi - SİVAS

- Mecnun Otyakmaz'ın açıklamaları - Dinçer Keleş'in açıklamaları - Sponsorluk anlaşmasının imzalanması - Fotoğraf çekilmesinden görüntü Sivas spor ile Akbank arasındaki sponsorluk anlaşması yenilendiSİVAS (AA) - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivas spor ile Akbank arasında devam eden sponsorluk anlaşması 3 yıl uzatıldı.Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Sivas spor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, Akbank ile yıllardır süre gelen sponsorluğun devam ettiğini söyledi.

Sivas spor'un, Akbank ile 10 yıldır çalıştığını belirten Otyakmaz, "Akbank, Türkiye'nin en önemli banka kuruluşlarından biri. Bizler de Akbank ile çalışmaktan dolayı çok mutluyuz. Sponsorluk anlaşmamızı 3 yıl daha uzattık. Anlaşma için Akbank camiasına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.
Akbank Sivas Şube Müdürü Dinçer Keleş ise kenti her alanda başarıyla temsil eden Demir Grup Sivas spor'a destek olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını dile getirerek, "Takımımıza, Akbank ailesi olarak ligde başarılar diliyoruz." ifadesini kullandı.Konuşmaların ardından Otyakmaz ve Keleş, 3 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

Pons İmza Töreni 

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