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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sigortacılık Sektörü İstişare Toplantısı - ORDU

Sigortacılık Sektörü İstişare Toplantısı - ORDU

- Sigortacılık Sektörü İstişare Toplantısından görüntü - Ordu Vali Yardımcısı Bayram Gale'nin konuşması - TÜSAF Başkanı Murat Büyükçelebi'nin konuşmasıSigortacılık Sektörü İstişare Toplantısı - Ordu Vali Yardımcısı Bayram Gale: - "Hasar olunca da sizler devreye giriyorsunuz. Demek ki toplumsal hayatın en önemli noktalarından birisi de sigorta müessesesidir"ORDU (AA) - Ordu 'da, Türkiye Sigorta Acenteleri Federasyonu (TÜSAF) öncüllüğünde farklı illerden 200 sigortacının katılımıyla "Sigortacılık Sektörü İstişare Toplantısı" düzenlendi.
Ordu Vali Yardımcısı Bayram Gale, kentteki bir otelde gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, bugünlerde Karadeniz Bölgesi ile Türkiye genelinde afet riski dolayısıyla herkesin teyakkuzda olduğunu ve bu konunun sigortacılığı da ilgilendirdiğini söyledi.

Vatandaşların bu tür olaylardaki hasarlara karşı tedbirli olması için duyurular yaptıklarını ve gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Gale, "Bunları ne kadar yaparsak yapalım neticede bu riskin karşılığında bazen hasarlar olabiliyor. Hasar olunca da sizler devreye giriyorsunuz. Demek ki toplumsal hayatın en önemli noktalarından birisi de sigorta müessesesidir." dedi.
Gale, sigortacılığın önemine işaret ederek, "Modern hayatın en önemli unsularından birisi sigortacılıktır. Bugün dünyada bankacılık ne kadar önemliyse, bankacılık sektöründen çok daha önemli bir sektör de sigortacılıktır. Eğer sigortacılık olmazsa tarım, madencilik, sanayi yapılamaz. Bu gördüğümüz bütün ekonomik faaliyetlerin arkasında sigorta var." diye konuştu.
TÜSAF Başkanı Murat Büyükçelebi ise toplantılarla meslektaşlarını yaptıkları faaliyetler hakkında bilgilendirdiklerini ve böylelikle sorunları çözebilecek imkanlar yaratmaya çalıştıklarını aktardı.Sigortacılığa ilişkin bilgilendirme sunumları yapılacağını dile getiren Büyükçelebi, başarılı bir toplantı olmasını temenni etti. Ordu Sigorta Acenteleri Derneği (ORSAD) Başkanı Nevzat Yavuz da davetlerine iştirak ederek toplantıya katılan sektör paydaşlarına ve meslektaşlarına teşekkür etti.Sigortacılığa ilişkin sunumların yapıldığı toplantıya, Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin ile farklı illerden yaklaşık 200 sigortacı katıldı.

Dera Tarım Toplantı Gesi Bankacılık 

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