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30 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sezon başına göre hamsinin fiyatı 3 kat ucuzladı - EDİRNE

Sezon başına göre hamsinin fiyatı 3 kat ucuzladı - EDİRNE

- Balık tezgahından detaylar - Balık pazarından detaylar - Balıkçılardan Feridun Bistiren ile röportaj - Balıkçı Emekcan Taşdelen ile röportaj - Balıkçı Hamza Köksoy ile röportaj - Karadeniz'de hamsi bolluğu tezgahları şenlendirdi - Sezon başında kilogramı ortalama 30 lira olan hamsi, bolluk dolayısıyla 10 liraya satılıyorEDİRNE (AA) - Sezon başında tezgahlara 30 liradan düşen hamsinin kilogramı 10 liraya indi. Edirne balık pazarındaki balıkçılardan Feridun Bistiren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezon başında hamsinin kilosunun 30 lira olduğunu söyledi.

Karadeniz'de hamsi bolluğu yaşandığını belirten Bistiren, "Vatandaşımız gelsin alsın, taze taze yesin. Diğer balıklarımızın da fiyatı iyi. Gelibolu sardalyanın kilosu 15, istavritin kilosu 20 lira. Balık fiyatlarında düşüş var." diye konuştu.
- "Özelliği küçük ve lezzetli olmasıdır"Balıkçı Emekcan Taşdelen de hamsi fiyatının vatandaşı sevindirdiğini ifade etti.
Sezon başında hamsi kıtlığının yaşandığına dikkati çeken Taşdelen, "Hamsimiz Kırklareli İğneada'dan geliyor, tam Karadeniz'in başladığı yerden. Ekonomik fiyatlara satıyoruz. Yani herkes yiyor hamsiyi. Vatandaş hamsinin küçüklüğünden yakınıyor ama Karadeniz hamsisinin özelliği küçük ve lezzetli olmasıdır." ifadelerini kullandı.Balıkçı Hamza Köksoy, hamsi fiyatından balıkçının da balıkseverin de memnun olduğunu dile getirdi.Balık fiyatının daha da düşeceğini aktaran Köksoy, şu anda tezgahın yıldızının hamsi olduğunu kaydetti.
Balık satın alan vatandaşlardan Özer Hatipdir ise haftada 3 kez balık tükettiğini, en faydalı besinin balık olduğunu anlattı.

Balık Pazarı Muhabir İğneada Dalyan 

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