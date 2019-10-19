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19 Ekim 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Seramiksan Mersin'de bayi açtı - MERSİN

Seramiksan Mersin'de bayi açtı - MERSİN

- Seramiksan Mersin bayisinin açılışından görüntüler - Seramiksan Türkiye Satış Müdürü Süreyya Çağlar'ın konuşmasıSeramiksan Mersin 'de bayi açtıMERSİN (AA) - Seramiksan'ın Mersin 'deki yeni bayisi Mertaş İnşaat açıldı.Merkez Yenişehir ilçesi Akkent Mahallesi'ndeki bayinin açılışına çok sayıda davetli katıldı.
Seramiksan Türkiye Satış Müdürü Süreyya Çağlar, açılışta yaptığı konuşmada, firmalarının seramik sektöründe öncü olduğunu söyledi.

Ülke genelinde şube açmaya devam ettiklerini dile getiren Çağlar, ürünlerini Mersin sektörüne sunmaktan dolayı mutlu olduklarını aktardı.Seramiksan'ın ilklerin öncüsü olduğuna değinen Çağlar, şöyle konuştu:"Şu anda Türkiye'de 230'un üzerinde ana bayimiz, binin üzerinde de satış noktalarımız var. Önümüzdeki aylarda 5 mağaza daha açacağız. Seramiksan 110 yıllık geçmişi olan sanayici bir ailenin yaklaşık 26 yıldır üretim yapan bir fabrikası. Dolayısıyla biz bir milyon 500 bin metrekare kapasitede başladığımız bu yolculukta bugün 30 milyon metrekarenin üzerinde bir üretim kapasitesine sahibiz. Bizim mağazamıza gelenler hem seramik hem de yapı kimyasallarında yani bir banyoda ihtiyaç duyulan bütün ürünleri buradan rahatlıkla karşılayabiliyorlar. Üstelik bunlar dünyadaki en son trendleri yansıtıyor.İnsanlarımız, beğendiği mekanları evine taşımak ve bunları yerinde görmek istiyor. Eskisi gibi sadece bir karoyu göstererek malzeme satma dönemi bitti. Bu sebeple bu tarz mağazalarda bu ürünleri göstermemiz gerekiyor. Seramiksan olarak Türkiye çapında bayi ağımızı genişleterek koşulsuz müşteri memnuniyeti ilkemizi bayilerimiz aracılığıyla müşterilerimizle buluşturmaya devam edeceğiz. Mersin deki bayimiz Mertaş İnşaat ile başlayan iş birliğimizin uzun yıllar devam edeceğine inanıyorum."Açılışa katılan AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan da bayinin Mersin 'e hayırlı olması temennisinde bulundu.Konuşmaların ardından açılış gerçekleştirildi.

Fabrika Lyon Kimya 

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