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14 Mart 2020 Cumartesi günü yayınlandı
'Savunma Sanayii-Balıkesir Buluşması' - BALIKESİR

'Savunma Sanayii-Balıkesir Buluşması' - BALIKESİR

"Savunma Sanayii - Balıkesir Buluşması" - BALIKESİR - Toplantıdan detaylar - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in konuşması"Savunma Sanayii - Balıkesir Buluşması" - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir: - "Kahraman Mehmetçiğimiz sahada yüreğini koyup, canını ortaya koyup her zamanki kahramanlığıyla sahada destanlar yazarken, onları teknolojik imkanlarla desteklemek de bizlerin görevidir" - "Toplam proje hacmimiz 70 milyar dolara yaklaştı" - "Teknolojide ne kadar ilerideyseniz, silah gücünüz ne kadar fazla ise çeşitli savunma ürünlerinde ne kadar üstünseniz, sahada o kadar üstünsünüz"BALIKESİR (AA) - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, sahada yüreğini ortaya koyan kahraman Mehmetçikleri teknolojik imkanlarla desteklemenin görevleri olduğunu söyledi.

"Savunma Sanayii - Balıkesir Buluşması" programı kapsamında Balıkesir 'deki bir otelde iş insanlarıyla bir araya gelen Demir, burada yaptığı konuşmada, yerli ve milli teknolojinin önemini vurguladı.Yalnızca savunma sanayideki yerlilik ve milliliğe ağırlık vererek Türkiye'yi teknolojide bir yere getirmenin zor olduğunu belirten Demir, "Savunma sanayi dediğimizde teknolojinin üst katmanlarında yer alan faaliyetlerin olması, oradaki Ar - Ge faaliyetlerinin diğer sanayi alanlarına da öncülük yapacak şekilde yeniliklere yol açması, inovatif çalışmalar yapması beklenir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.
Savunma ve havacılık cirosunun bugün 9 milyar dolara yaklaştığını belirten Demir, 2002'de 248 milyon dolar olan savunma ve havacılık ihracatının bugün 2,7 milyar doları geçtiğini belirterek, şöyle devam etti:"Aynı yıllarda firma sayımız 56'dan bin 500'e ulaşmış. Yine 2000'li yıllarda sadece 66 savunma sanayi projesi varken bugünkü proje sayımız 700'ü aşmış durumda. 2002 yılında yaklaşık 5,5 milyar dolar bütçeli savunma projeleri yürütülürken bugün geldiğimiz noktada toplam proje hacmimiz 70 milyar dolara yaklaşmış bulunmaktadır. Bu süre zarfında Ar - Ge'ye ayırdığımız kaynak da katbekat arttı ve neredeyse yok düzeyinde olan Ar - Ge harcamaları şu anda Savunma Sanayi Başkanlığındaki takip edilen projeler çerçevesinde baktığımızda alt ve bağlı şirketlerle beraber 1,5 milyar dolar civarında bulunmaktadır."Dünyanın en iyi 100 savunma sanayi şirketleri arasında 5 Türk firmasının bulunduğunu ifade eden Demir, "Bunları söylerken iyi bir yürüyüşümüz olduğunu ama koşmamız gerektiğini unutmamamızı da özellikle vurgulamak istiyorum." dedi.
Demir, sözlerine şöyle devam etti:"Bugün Türkiye artık sahada da masada da 'Ben varım' derken, sahada olmadan masada da olunamayacağını çok daha net görürken, sahada ne kadar etkili olunacağının ana parametreleri bellidir. Kahraman Mehmetçiğimiz sahada yüreğini koyup, canını ortaya koyup her zamanki kahramanlığıyla sahada destanlar yazarken, onları teknolojik imkanlarla desteklemek de bizlerin görevidir. Teknolojide ne kadar ilerideyseniz, silah gücünüz ne kadar fazla ise çeşitli savunma ürünlerinde ne kadar üstünseniz, sahada da o kadar üstünsünüz. Bugün artık savaşlar elektronik ortamlarda, elektronik harpler, insansız sistemler, çeşitli uzaktan kumandalı araçlar, mühimmatlarla yapılırken geri kalma şansımız ve lüksümüz yok."Demir, Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) ve Yetenek Envanteri (YETEN) projeleriyle savunma sanayi alanında faaliyet gösteren firmaları desteklemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Savunma Sanayi Uzaktan Kumanda İş İnsanları Milyar Dolar 7 Milyar Dolar 

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