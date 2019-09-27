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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Saraybosna Helal Fuarı'nda 'Türkiye' paneli - SARAYBOSNA

Saraybosna Helal Fuarı'nda 'Türkiye' paneli - SARAYBOSNA

Saraybosna Helal Fuarı'nda "Türkiye" paneli - SARAYBOSNA

: - Panelden detaylar - Mirsad Jasarspahic'in konuşması - Vedad Halilovic'in konuşması - Midhat Salic'in konuşması - panelden detaylar - Bosna Bank International (BBI) tarafından düzenlenen 2. Saraybosna Helal Fuarı'nın ikinci gününde "Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın sunduğu fırsatlar ve karşılaşılan sorunlar" konulu panel yapıldı - Helal Endüstri Derneği Başkanı ve AS Holding İhracat Müdürü Vedad Halilovic: " Bosna Hersek , Türkiye'nin belli öncelikler tanıdığı bir ülke"SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek 'in başkenti Saraybosna'da bu yıl ikincisi düzenlenen Saraybosna Helal Fuarı'nın ikinci gününde "Türkiye ile Bosna Hersek arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın sunduğu fırsatlar ve karşılaşılan sorunlar" konulu panel gerçekleştirildi.
Bosna Bank International (BBI) tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu fuar kapsamında yapılan panelde iki ülke arasındaki güncel serbest ticaret anlaşmasının olumlu ve olumsuz yanları tartışıldı. Bosna Hersek Dış Ticaret Ve Ekonomik İlişkiler Bakan Yardımcısı Midhat Salic, Serbest Ticaret Anlaşması'nın kısa bir süre önce revize edildiğini anımsatarak, Türkiye'nin Bosna Hersek 'in en önemli ticari ortaklarından biri olduğunu hatırlattı.İki ülke arasındaki ilk Serbest Ticaret Anlaşması'nın 2003'te imzalandığını anımsatan Salic, "Biz uzun yıllar bu anlaşmanın sunduğu imkanları kullanmadık, ancak 2014'te bazı gelişmeler yaşandı. Beş firmamız ürünlerini Türkiye pazarına sokmayı başardı." dedi.
Bosna Hersek Federasyonu Ekonomi Odası Başkan Yardımcısı Mirsad Jasarspahic de Serbest Ticaret Anlaşması'nın Bosna Hersek 'e, Türkiye pazarının kapılarını açtığını vurguladı.Helal Endüstri Derneği Başkanı ve AS Holding İhracat Müdürü Vedad Halilovic ise söz konusu ticaret anlaşmasının birçok firmaya kolaylıklar sağladığını belirterek, " Bosna Hersek , Türkiye'nin belli öncelikler tanıdığı bir ülke." ifadelerini kullandı.Helal endüstri tedarik zincirinin her alanından uluslararası temsilcileri bir araya getiren Saraybosna Helal Fuarı, en başarılı katılımcılara Saraybosna Helal Fuarı Ödülü verilmesiyle yarın sona erecek.İslam Kalkınma Bankası ve Bosna Hersek İslam Birliği desteğiyle düzenlenen fuara aralarında Sırbistan, Hırvatistan, Karadağ, Slovenya, Makedonya ve Arnavutluk gibi bölge ülkelerinin de bulunduğu 36 ülkeden 100'den fazla firma katılıyor.

İletişim Ticaret Anlaşması İhracat Uluslararası Serbest Ticaret Anlaşması 

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