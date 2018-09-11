Şanlıurfa’da isot üretimi için 960 dönüm alan ayrılacak

-belediye başkanı nihat çiftçi konuşması

-isotçu ve isotlardan arşiv görüntü



( ŞANLIURFA ) - İsot mahalle araları ve çatılardan sıyrılarak artık daha hijyenik ve modern şekilde yetiştirilip hazırlanacak ŞANLIURFA



- Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Meclisi, Eylül ayı meclis toplantısında isot üreticilerine yönelik çok önemli bir karar aldı. Aynı sezon içerisinde şimdiye dek 17 iş koluna ihtisas alanı tahsis eden Büyükşehir Belediyesi, 960 dönümü kapsayan 18’inci alanı ise isot üreticilerine tahsis etme kararı aldı. Bölgede önemli bir yere sahip olan isot, festival ve uluslararası tanıtımlarla hak ettiği yere gelirken, Büyükşehir Belediyesi de üreticileri unutmadı. Yakın bir süre sonra 2’nci kez uluslararası platformlarda tanıtımı yapılacak isot festivali için hazırlıklarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, bu kez üreticinin tarlalarda, mahalle aralarında ve evlerin çatılarında üretim yapmak yerine daha modern ve hijyenik ortamlarda çalışmaları için üreticiye ihtisas alanı tahsis etme kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi Eylül ayı birleşiminde gündeme gelen konu için meclisi tebrik eden Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, "Tahsisini yapacağımız 960 dönümlük alan inanıyorum ki isot işletmeciliği ile ilgilenen tüm aileler için gelecek anlamında bir vizyon olur. Çünkü bu yerimiz düzeltildikten sonra kurutma ve işletme tesisinin de kurulması ile daha hijyenik bir şekilde üretimler yapılabilecek. Bugüne kadar mahalle aralarında, tarlalarda ve damlarda isot kurutma alanları oluşturulmuştu. Bundan sonra Şanlıurfa gibi turizm şehri olan bir şehre bu görüntüler yakışmıyor. Bunu bilen arkadaşlarımız çalışmalarını tamamladılar. Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum" dedi.

18 iş koluna ihtisas alanı tahsis edildi Büyükşehir Belediyesinin orta ölçekli esnaf gruplarına yönelik yaptığı uygulamanın Şanlıurfa için önemli bir gelişme olduğunun da altını çizen Çiftçi, "Öte yandan meclisimiz bu sezon içerisinde 18’inci iş koluna 18’inci ihtisas alanını temin etmiş oluyor. Bu tahsisler kağıt üzerinde de değil. Vatandaşlarımız giderek bizzat yerinde görebilirler. Dağlar devrilerek oralara tesisler kuruluyor. Şanlıurfa'nın kalkınması için orta ölçekli esnafın desteklenmesi lazım. Bu girişimimiz esnaf grupları arasında dayanışmayı da beraberinde getiriyor. Esnafımız artık kooperatifleşerek kendine yön belirliyor" diye konuştu.

İsot festivaline davet Çiftçi konuşmasında ayrıca bu yıl 2’ncisi düzenlenecek olan İsot Festivali için tüm hazırlıkların sürdüğünü belirterek, vatandaşları festivale davet etti. İsotun tarladan sofraya kadar olan serüveninden isot yemeklerine ve konserlere kadar geniş bir yelpazede festivalin değerlendirildiğini söyleyen Çiftçi, "Şanlıurfa'nın her türlü değerine sahip çıkarak, şehrimize katma değer olarak geri dönüşümünü yapmak bizlerin asli vazifelerindendir. Bunun bilincinde olan Büyükşehir kadroları çalışmalarına devam ediyor" şeklinde konuştu.



