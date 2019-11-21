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21 Kasım 2019 Perşembe günü yayınlandı
Şanlıurfa’da balığa rağbet arttı

Şanlıurfa’da balığa rağbet arttı

Şanlıurfa’da balıklar tezgahtaki yerlerini aldı

-balıklardan görüntüler
-balıkçı Behçet Sili’nin konuşması
-Vatandaş Mehmet Güneş’in konuşması
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA - ÖZEL)- Şanlıurfa’da balıklar tezgahtaki yerini aldı ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da havaların soğumasıyla vatandaşlar et türü olan balığa talep ediyor. Şanlıurfa’da havaların soğumasıyla et türü olarak balığa rağbet arttı. Kentte balıklar vitrindeki yerini alırken, balık fiyatları da türlerine göre kilosu, 15 ile 35 lira arasında değişen fiyatlarla satışa sunuluyor. Kışın tercih edilen et türü balık oluyor. Balığın kalbe iyi geldiğini belirten balıkçı Behçet Silli, “Allah izin verirse 10 güne kadar havalar soğuyunca balığa rağbet daha da artacaktır. Balık kalbin ilacıdır, damarların ilacıdır, omegası yüksektir. Halkımız bol bol balık tüketsinler, faydası çoktur. Vatandaşlar her hafta en az 1 kilo balığı tüketmeleri lazım. Bizde balık çeşidi olarak palamut, çupra, deniz çuprası, barbunya var, levrek ve somon çeşitleri var. Denizden gelen bütün balık çeşitleri mevcuttur. Balık fiyatlarımız, Hamsinin kilosu 15 ile 20 arası değişiyor, palamuttun kilosu 25 lira, çupranın fiyatı 35 liradır. Geçen yıla göre fiyatlarda bir değişme olmadı. Halkımız gelsin balığı tüketsin. Şanlıurfa’da balık çeşitleri olarak en çok palamut çupra, levrek ve hamsidir” dedi.
Balık tezgahından levrek ve çupra alan vatandaş Mehmet Güneş, “Şanlıurfa’ya günlük taze balık getiren Karadeniz balıkçılarını daima tercih ediyoruz. Buraya da her gün taze geliyor. Zaten insan vücuduna da faydalı olduğu için haftada bir defa tüketiyoruz balığı. Genelde ben çupra alıyorum yanına da bir tanede levrek alıyorum” diye konuştu.

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