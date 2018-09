Sahte bala ‘dur’ diyecek tesis açıldı

-Protokol konuşmaları

-Açılış töreni ve kurdele kesimi

-Tesisten detaylar

-Tesisin gezilmesi ve incelenmesi



( ORDU )- Ordu’daki bal paketleme tesisi, yapılan törenle hizmete açıldı- 10 milyon Euro yatırım yapılarak tamamlanan tesis sayesinde artık ballar daha kaliteli olacak ORDU



- Ordu Valiliği himayesinde, Ordu Arıcılık Enstitüsü tarafından yürütülen “Arım, Balım Peteğim” projesi kapsamında yapılan bal paketleme tesisinin açılış töreni gerçekleşti. Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından desteklenen, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı'nda yer alan “Arım Balım Peteğim Projesi”, arıcılık sektörünün gelişmesi ve rekabetçiliğinin artırılması için 10 milyon Euro yatırım yapılarak, dünya arı ürünleri ihracatında Türkiye'yi ilk sıralara taşımayı hedefliyor. Proje bünyesinde kurulan ve projenin faydalanıcı kurumu olan Ordu Arıcılık Araştırma Enstitüsü’ne bağlı akredite Arı Ürünleri Laboratuvarı ile proje paydaşları tarafından kurulan BALMER A.Ş. tarafından işletilecek olan işleme, paketleme, depolama, pazarlama ve danışmanlık hizmet birimlerinden oluşan ortak kullanım tesisinin açılışı, yapılan törenle gerçekleşti. “Marka üretmeden, dünya piyasasında yer almak mümkün değil” Programın açılış konuşmasını yapan Ordu Valisi Seddar Yavuz, böylesine güzel bir projenin sonuçlanmasından dolayı minnet ve şükran duyduklarını kaydetti.

Artık marka üretmeden dünya piyasasında yer almak veya kar edebilmenin mümkün olmadığını, bu yüzden de tesisin son derece önemli olduğunu kaydeden Vali Yavuz, “Marka, kaliteyi garanti eder. Dolayısı ile bu tesis, balda gıda güvenliğini sağlayacak ve kaliteyi garanti edecek bir tesis kurduğumuzu düşünüyorum. Ben, Ordulu kardeşlerimizin ne kadar meşakkatle bal ürettiğine şahit olan bir mülki idari amiriyim. Çünkü daha önceden Muş Valisi olduğum zaman, Muş’a gelen yüzlerce Ordulu kardeşimiz ile orada görüşmüştük. Ordulu kardeşlerimiz, oranın en ücra köşelerinde bal üretirler, arılarını getirir ve orda mücadele ederlerdi. O yüzden gerçekten, bal üretmenin o kadar kolay bir şey olmadığını hepimizin bildiğini düşünüyorum” dedi.

“Bu tesis ile Ordu’nun balı Türkiye’nin ve dünyanın her köşesine ulaşacak” Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz da, programda yaptığı konuşmada, açılışın herkese hayırlı olmasını temenni ederek, projenin 2007 yılında başladığını hatırlattı. Kurulan tesis sayesinde artık balda sahteciliğin önüne geçileceğini ifade eden Başkan Yılmaz, “Üreticinin, ‘Arıya güvenmedim, balı kendim yaptım’ diyenlerin tescilleneceği bir tesis. Dolayısı ile bu bal Türkiye’nin ve dünyanın her noktasında satış imkanını bulacak. Bu çerçevede özellikle işletme ve BALMER sürecinde sıkıntıların bir an önce sonuca yönelik hamleler ile ve hızlı adımlarla geçmesi bizleri mutlu etti, hayırlı ve uğurlu olsun. Türkiye’de en fazla bal üretici olan ilimizin kıymetli bal üreticilerine hayırlı uğurlu olsun” şeklinde konuştu.

Programda ayrıca, AK Parti Ordu Milletvekilleri Opr. Dr Şenel Yediyıldız ile Metin Gündoğdu, MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, bakanlıklardan gelen katılımcılar ve ilgililer de birer konuşma yaparak, tesisin hayırlı olmasını temenni ettiler. Konuşmalarına ardından, tesisin açılış töreni ve kurdele kesimi gerçekleşti. Daha sonra protokol üyeleri ve beraberindekiler, bal paketleme tesisini gezerek, yetkililerden bilgiler aldılar. (SK