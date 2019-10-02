Pekcan: 'Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir'- MERSİN
Pekcan: "Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" - MERSİN - Ticaret Bakanı Pekcan'ın 2019 eylül ayı ihracat rakamlarını açıklaması - Pekcan: - "Eylül ayında ihracatımız geçen sene eylül ayındaki güçlü performansın üzerine çıkarak 15 milyar 220 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir" - "Geçen sene 9 ayda 52,5 milyar dolar olan dış ticaret açığımızın yüzde 68,8 gibi ciddi bir düşüşle 16,4 milyar dolara gerilemesi önemli."MERSİN (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Akdeniz Meclis Toplantısı'nda eylül ayı ihracat rakamlarını açıkladı.
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