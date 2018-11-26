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26 Kasım 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Pamukta millileşmek için elle hasada devam ediliyor...Pamuk tarlaları havadan görüntülendi

Pamukta millileşmek için elle hasada devam ediliyor...Pamuk tarlaları havadan görüntülendi

Drone görüntüleri

Tekstil Sektörü Uluslararası Erimli Yerli Tohum Nostalji 

-Pamuk tarlasından görüntüler
-Mühendisin konuşması
-Pamuk toplayan kadınlar ile röportaj

( AYDIN -ÖZEL)- Pamukta yerli tohum kullanımı yaygınlaşıyor AYDIN

- Türkiye'nin pamuk üzerindeki ilk ve tek araştırma enstitüsüne sahip Aydın'da inceleme, araştırma ve geliştirme çalışmaları için ekilen pamuklar halen elle hasat ediliyor. Ülke genelinde tüm tarlalarda pamuk hasadı makinelerle yapılırken, bugüne kadar ulusal ve uluslararası pek çok yeniliğe imza atan Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü'nde (ARGE) kapsamında ekilen pamuklar sadece insan eliyle toplanıp inceleniyor. Araştırma ve inceleme tarlalarındaki elle hasat nostaljik görüntülere sahne olurken, pamuk toplama işçileri pamuk hasadını mühendisler nezaretinde gerçekleştiriyor. Yaklaşık 10 yıldan bu yana, yerli ve milli imkanların kullanımı ile devam eden çalışmalar kapsamında, pamukta yerli tohum kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Aydın’ın Nazilli ilçesinde bulunan Türkiye’nin pamuk üzerinde ilk ve tek araştırma enstitüsü olan Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen yeni türlerin üreticiler tarafından kullanımı giderek yaygınlaşıyor. Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü’nün milli imkanlarla geliştirdiği yeni türlerin tarlalarda ekimi yapıldıktan sonra, üreticilerden olumlu geri dönüş alındığı ve pamuk üretiminde yerli tohum kullanımının yaygınlaşması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Makineli hasat sonrası, elle pamuk hasadında sona yaklaşılırken, yerli tohumda verimliliğin yüz güldürdüğünü belirten Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü Islah ve Genetik Ziraat Yüksek Mühendisi Süleyman Çiçek, “Kurumumuz 1934 yılında kurulmuştur. Kurulduğu yıldan itibaren, özellikle ıslah alanlarında çalışmalarına devam etti. Yaklaşık olarak bu süre zarfında 45 adet pamuk çeşidi tescil ettirdi. Çiftçilerimize, çırçırcılarımıza hem de tekstil sektöründe çalışan tüm kesimlere hitap edecek olan, yeni çeşitlerimiz geliştirildi. Bunlar arasında en son söyleyebileceğimiz, SC-2079 ve SC-2009 çeşitlerimiz 2017 yılında tescil edildi. 2018 yılında da bu çeşitlerimizi çiftçilerimizle buluşturduk. Bölgede ekim yapan çeşitli çiftçilerimizden 2018 yılı itibari ile olumlu geri dönüşler almaktayız. Bu çeşitlerimizin ülke ekonomisine büyük oranda katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Pamuk tohumunda özellikle son yıllarda yerli pamuk çeşitlerimizin piyasaya girmesiyle, Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü’nün de katkılarıyla beraber, piyasada yerli pamuk çeşitlerini görmek mümkün. Hali hazırda özel firmaların dışarıdan pamuk tohumu getirip satışa sunmaları söz konusu ama, milli seferberlikle beraber yerli tohum kullanımı gerek bizim geliştirdiğimiz çeşitler gerek bazı yerli firmalarımızın da katkılarıyla yerli pamuk tohumu çeşidi kullanımı yaygınlaşmaya başladı” dedi.

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