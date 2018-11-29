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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Pakdemirli: 'Bu protokolle birlikte çiftçimizin bir adım daha yanında olacağız' - ANKARA

Pakdemirli: 'Bu protokolle birlikte çiftçimizin bir adım daha yanında olacağız' - ANKARA

Pakdemirli: "Bu protokolle birlikte çiftçimizin bir adım daha yanında olacağız" - ANKARA - Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile TZOB arasında iş birliği protokolü imza töreni - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin konuşmasıANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile TZOB arasında imzalanacak iş birliği protokolü imza törenine katıldı.
"Tarımı, meteorolojiden bilgiden uzak düşünemesiniz. Bu çiftçimizi üreticimizi, milyonlarca çiftçimizi ilgilendiren bir protokol""Ziraat Odaları Birliği ile yaptığımı bu protokolle birlikte çiftçimizin bir adım daha yanında olacağız. Sabah kalktığında bizi görecek, bizi hissedecek. Bizden gelen mesajları görecek. Tedbirini de buna göre alacak"

İmza Töreni Lyon Görece Meteoroloji Demirli 

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