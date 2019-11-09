Özel sektörden vazgeçip renklere adım attırmaya başladı

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( İSTANBUL -ÖZEL)- Ressamlığını tual üzerinde değil, ayakkabılarda sergiliyor- Ressam Yasemin Karakaya, mesleğini bırakıp ayakkabıları farklı figürlerle renklendiriyor İSTANBUL



- Ayakkabılar üzerine çizdiği resimlerle dikkat çeken Ressam Yasemin Karakaya, evde icra ettiği sanatıyla kendisine gelir kapısı açtı. Karakaya, ayakkabıların üzerine değişik motif, fotoğraf ve şekiller resmederek onlara farklı bir hava katıyor. Özel sektörde iç mimar olarak 9 yıl iş hayatında kalan Yasemin Karakaya, mesleğinden vazgeçerek gönül verdiği ressamlığa başladı.

Ancak tual yerine kendisine ayakkabıları seçti. Karakaya, önceleri hobi olarak başladığı ayakkabı boyama işini meslek haline getirdi. Evde kendi imkanlarıyla oluşturduğu ufak atölyesinde; fırçaları, boyaları ve kuşlarıyla ayakkabılar üzerine sanatını yansıtıyor. Özel istek üzerine sipariş ile çalışan Karakaya, bu yolla kendisine gelir kapısı oluşturdu. Buradan sağladığı kazançla evinin ihtiyaçlarının karşılanmasında eşine yardım eden Karakaya, bir gün gerçek bir atölye kurup orada resim çizme eğitimi vermek istiyor. Karakaya ayrıca oluşturduğu ürünler ile bir sergi açmayı da düşlüyor. Çalışmalarını sosyal medya hesabından sergiliyor ve gelen siparişlere göre işe koyuluyor. “Satın aldığım ayakkabıyı boyayarak başladım” Bir gün satın aldığı beyaz ayakkabıyı boyayarak mesleğini oluşturan Yasemin Karakaya, o anıları şöyle anlattı: “Ben iç mimarım, 9 sene özel sektörde çalıştım. Geçtiğimiz sene işimi bıraktım. Özel sektörün şartlarından dolayı ek iş yapmaya başladım. Bir gün çok uygun fiyatı ayakkabı aldım, sonradan ayakkabının çok beyaz olduğunu düşünüp boyamak istedim. Bir arkadaşım ‘bana verir misin?’ dedi ona verdim. Sonra bir-iki ayakkabı daha boyadım. Arkadaşımın çevresinden kısa zaman sonra sipariş almaya başladım. Sonuçta bu işi yapmaya koyuldum” “Genellikle portre ve ünlü fotoğrafları üzerine talep geliyor” Ressam Karakaya, genellikle portre ve ünlü fotoğrafları üzerine talep aldığını kaydederek, isteklerinde kişiden kişiye farklılık gösterdiğinin altını çizdi. Karakaya, “Kimisi eşinin dostunun portresini istiyor, kimisi ölen evcil hayvanının resminin çizilmesini istiyor. Kimisi futbolcu veya hayranı oldukları insanları istiyor” dedi.

Bir günde bir çift ayakkabıyı boyadığını anlatan Karakaya, “6 saate yakın çalışmam gerekiyor, portrelerde bu 10 saate kadar çıkabiliyor” diye konuştu.

“Boyalarda akma durumu olmaz” Ayakkabılarda kullandığı boyaların kesinlikle akmayacağını ancak ayakkabı ne kadar yıpranırsa, işlenen resmin de o denli bozulabileceğini belirten Karakaya, ayakkabıların elle yıkanabileceğini kaydetti.

“Son moda; Joker” Vizyonda ilgi gören film karakterlerini üzerine sık sık talep aldığını belirten Karakaya, “Joker çok tutuldu. Joker ile ilgili çok sipariş aldım. Son zamanlarda hem eski aktörün oynadığı hem de yeni aktörün canlandırdığı Joker’i çalışıyorum. Daha çok portre yapıyorum” diye konuştu.

Hagi, Johan Cruyff gibi efsane futbolcuların fotoğraflarını ayakkabılara işlediğini söyleyen Karakaya, kendisine taleplerin yoğun olarak İstanbul’dan geldiğini dile getirdi. Karakaya, İzmir, Ankara, Bursa yurtdışından da Avustralya’ya satış yaptığını belirtti.

Kullandığı boyaları Türkiye’den tedarik edemediğini anlatan Karakaya, yurtdışından sipariş yoluyla yılda en az bir kez tüm boyalarını temin ettiğini belirtti.

Karakaya, bu durumun bazı koşullarda aşırı maliyetli olabildiğinden bahsetti. Karakaya, çalışmalarına devam edip bir sergi açmayı ve resim atölyesi kurmak istiyor.



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