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10 Eylül 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Özbek asıllı Rus milyarderin yatı 'Dilbar' Marmaris'te - MUĞLA

Özbek asıllı Rus milyarderin yatı 'Dilbar' Marmaris'te - MUĞLA

Özbek asıllı Rus milyarderin yatı "Dilbar" Marmaris'te - MUĞLA - "Dilbar" isimli mega yatın limandaki görüntüsü - Turistlerin yatın fotoğrafını çekmesiÖzbek asıllı Rus milyarderin yatı "Dilbar" Marmaris'te - Muğla 'nın Marmaris ilçesi limanına yanaşan Cayman Adaları bayraklı "Dilbar" isimli mega yata 400 bin litre akaryakıt ikmali yapılacakMUĞLA (AA) - Özbek asıllı Rus milyarder Alisher Usmanov'a ait milyon dolarlık "Dilbar" isimli mega yat Marmaris Limanı'na demirledi.İngiltere Premier Lig'deki Arsenal'in ortağı olan milyarder iş adamı Alisher Usmanov'un 156 metre uzunluğundaki yaklaşık 600 milyon dolarlık Cayman Adaları bayraklı yatı, Marmaris Cruise Port Limanı'na yanaştı.Çevredekiler, Rusya'nın Soçi Limanı'ndan Marmaris'e gelen ve büyüklüğüyle dikkati çeken, üzerinde helikopteri de bulunan "dev" yatın fotoğraflarını çekti. - 400 bin litre akaryakıt siparişi"Dilbar" isimli yata 400 bin litre ÖTV'li yakıt ikmali yapılacağı belirtildi. Sadece yakıt ikmali için 2,5 milyon lira ödenecek "Dilbar"ın Marmaris ve çevre koylarda gezmesi bekleniyor.Marmaris Limanı'nda 2 gün bağlı kalacağı öğrenilen, dünyanın en hacimli yatları arasında gösterilen yatta Özbek asıllı Rus milyarderin olup olmadığı hakkında bilgi verilmedi.İçerisinde 65 kabin bulunan yatta, 40 yolcu ile 80 mürettebat konaklayabiliyor.Üzerine inşa edilmiş en büyük havuza sahip olduğu ifade edilen yatta güvertede jakuzi, asansör, helikopter pisti, yüzme havuzu, ihale garajı, spa, sauna, sinema, ayrı mürettebat pasajı, yüzme platformu ve sualtı lambaları da bulunuyor.

İngiltere Uzunlu Yüzme Yüzme Havuzu Helikopter 

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